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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 19 Personel Alım İlanı Yayınladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 19 uzman yardımcısı alımını duyurdu. Başvurular 13-27 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 09:29
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 19 Personel Alım İlanı Yayınladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 19 Uzman Yardımcısı Alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 19 uzman yardımcısı alımına ilişkin ilanını Resmi Gazete'de yayımladı. İlan doğrultusunda, bakanlığın merkez teşkilatında sanayi ve teknoloji uzman yardımcısı kadrosuna atama yapılacağı belirtildi. Alım için ayrılan kadrolar şöyledir:

  • Bilgisayar Mühendisliği: 4
  • Endüstri Mühendisliği: 8
  • Elektronik Mühendisliği: 1
  • Makine Mühendisliği: 1
  • İstatistik: 1
  • Şehir ve Bölge Planlama: 1

Toplamda 16 personel istihdam edilecektir. Adaylar, 13-27 Ocak 2025 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden, e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak müracaat edebilecekler.

Sözlü Sınav Detayları

Giriş sınavı, tek aşamalı sözlü olarak gerçekleştirilecek. Başvurusu kabul edilen adaylar arasından, ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olanlardan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacak.

Sınav, Ankara'da yapılacak olup, tarih, yer ve saat bilgisi daha sonra Bakanlığın internet sitesinden duyurulacaktır.

3 AB Uzman Yardımcısı Alımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 3 Avrupa Birliği (AB) uzman yardımcısı alımı da gerçekleştirecek. Söz konusu kadrolar için başvuru şartları şu şekildedir:

  • Hukuk Bölümü: 1
  • Ekonomi, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler Bölümlerinden: 2

Bu kadrolar için başvurular 31 Ocak 2025 tarihinde başlayıp, 17 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek. Adaylar, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Aynı şekilde, bu alımlar için de sözlü sınav Ankara'da yapılacak olup, sınav tarihi de Bakanlığın resmi internet sitesinden açıklanacaktır.

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