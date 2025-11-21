Sanayide Kadın Gücü: Çorum'da 15 Kadın Kaynakçı Sertifikalarını Aldı

OKA destekli eğitimle Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde 15 kadın, 10 günlük 80 saatlik kaynakçılık programını tamamlayarak firmada istihdam edildi.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 14:50
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) bölgesinde kadınların üretimdeki rolünü güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir firmada kadınlara yönelik kaynakçılık eğitimi tamamlandı. Eğitim sonunda 15 kadın sertifikalarını aldı ve istihdam edildi.

Eğitim Detayları

Eğitimler, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Üniversitesi olan Hitit Üniversitesi tarafından, Hitit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. aracılığıyla verildi. Program toplam 10 gün sürdü ve katılımcılar 80 saatlik yoğun bir eğitime dâhil oldu. Eğitim içeriğinde temel iş güvenliği, malzeme bilgisi, ölçüm aletleri kullanımı, gazaltı kaynak, alüminyum kaynak ve sızdırmaz kaynak uygulamaları yer aldı.

İstihdam ve Bölgesel Etki

Radyatör ve kalorifer üretimi yapan firma, otomotiv, iklimlendirme ve iş makineleri sektörlerine yönelik üretiminde bakırdan alüminyuma geçişle önemli bir dönüşüm başlattı ve eğitimle yetişen 15 kadın kaynakçıyı bünyesinde istihdam etti. Proje, Çorum sanayisinin yeşil dönüşüm sürecinde kadınların etkin rol almasını sağlarken bölgedeki nitelikli iş gücü ihtiyacına da sürdürülebilir bir çözüm sunuyor.

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle sertifika töreninde projenin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Kadınların üretim süreçlerinde daha fazla yer alması, sadece firmaların verimliliğine değil, bölgesel kalkınmanın sosyal boyutuna da önemli katkı sağlıyor. Ajans olarak kadınların teknik ve üretim odaklı alanlarda istihdamını artırmayı hedefleyen çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ARMOR Isı Transfer iş birliğinde hayata geçirdiğimiz bu çalışma da sanayide kadın emeğinin görünürlüğünü artıran güzel örneklerden biri oldu".

