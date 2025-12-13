DOLAR
Sanayide Yeni Devrim: Mega Endüstriyel Bölgeler Kurulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sanayi Alanları Master Planı ile mevcut OSB'lerin ortalama 11 katı büyüklüğünde mega endüstriyel bölgeler kurulacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 10:37
Sanayi Alanları Master Planı ile 30 yıllık yol haritası

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sanayi Alanları Master Planı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, planın Türk sanayinin gelecek 30 yılının yol haritası niteliğinde titizlikle hazırlandığını belirtti.

Bakan Kacır, "Mevcut organize sanayi bölgelerimizin ortalama 11 katı büyüklüğe ulaşan bu alanlarda mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz. Altyapısı tamamlanmış, sosyal donatılarla zenginleştirilmiş, akıllı ve yeşil üretim üslerini yatırımcımızın hizmetine sunacağız. Hem bu bölgeleri hem de hâlihazırdaki organize sanayi bölgelerimizi demir yolları ile limanlara bağlayacak ve üreticimize lojistik maliyet avantajları kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Üretim gücü ülke geneline yayılacak

Sanayi Alanları Master Planı ile kurulacak olan sanayi koridorlarındaki "Mega Endüstriyel Parklar" ile sanayi tesislerinin yoğunluğunun Anadolu'nun dört bir yanına dengeli biçimde yayılması, bölgesel sıkışmanın ortadan kalkması ve üretim gücünün ülke geneline aktarılması amaçlanıyor.

