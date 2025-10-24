Şanlıurfa Siverek'te 400 Üreticiye Sıvat Desteği

Siverek'te 'Merada Hayvanlar Suyla Buluşuyor' projesiyle 400 üreticiye sıvat dağıtıldı; destek Tarım ve Orman Bakanlığı ve Şanlıurfa İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Birliği ortaklığında.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 13:44
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yürütülen 'Merada Hayvanlar Suyla Buluşuyor' projesi kapsamında, 400 üreticiye sıvat dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmada, projenin eş finansman desteğini Şanlıurfa İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Birliği verdi ve sıvatların dağıtım töreni Haliliye Mahallesi'nde yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Salih Söğüt, saha çalışmaları sırasında özellikle Karacadağ bölgesinin kuraklıktan etkilendiğini gördüklerini belirtti. Söğüt, projeyle hayvanların su ihtiyacının karşılanacağını ve 400 küçükbaş hayvan üreticisinin faydalanacağını söyledi.

Hayvan üreticilerinden Ali Çalışkan ise projenin kendileri için çok faydalı olduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

