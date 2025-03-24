SAP, Avrupa'nın En Değerli Şirketi Oldu: Novo Nordisk'ı Geride Bıraktı

Alman yazılım devi SAP, piyasa değeriyle Avrupa'nın en değerli şirketi unvanını kazandı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 14:16
SAP, Avrupa'nın En Değerli Şirketi Oldu: Novo Nordisk'ı Geride Bıraktı

Alman SAP, Novo Nordisk'ı Geçerek Avrupa'nın Zirvesine Yerleşti

Almanya merkezli yazılım şirketi SAP, piyasa değerini 314 milyar avroya çıkararak, Danimarka merkezli ilaç firması Novo Nordisk'ı geride bıraktı. Bu değişim, SAP hisselerinin TSİ 12.45 itibarıyla yaklaşık %1,6 oranında yükselmesiyle gerçekleşti.

Novo Nordisk'ın Değer Kaybı

Danimarka'nın önde gelen ilaç üreticisi Novo Nordiskın hisseleri ise %2'den fazla değer kaybederek, piyasa değerinin 305 milyar avroya gerilemesine yol açtı. Böylece SAP, Avrupa borsasında işlem gören en değerli şirket unvanını elde etti.

Büyüme Stratejileri

SAP, satış ve tedarik zinciri gibi uygulama yazılımları sunarak dikkat çekiyor. Şirketin hisseleri, 2024'te %40 ve bu yıl %12 oranında bir artış göstermesiyle yatırımcıların ilgisini çekti. Özellikle bulut ve yapay zeka alanındaki talep, SAP'nın gelirlerine büyük katkı sağladı.

Yeni Nesil İlaçlar ve Yatırımcı Beklentileri

Danimarkalı Novo Nordisk, Ozempic ve Wegovy gibi popüler ilaçların üreticisi olarak bilinirken, yeni nesil obezite ilacı Cagrisema üzerine yapılan denemelerden gelen sonuçlar yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. Bu durum, son 60 günde şirketin hisselerinde %40 değer kaybına sebep oldu.

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