Şap Vurdu: Beside %30, Süt Sığırlarda %15-20 Kayıp — Et Fiyatları Yükselecek

TÜSEDAD Başkanı Müslüm Doğru, şap nedeniyle beside %30, süt sığırlarda %15-20 kayıp tahmin ediyor; et fiyatlarının yükseleceği uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 10:00
Şap Vurdu: Beside %30, Süt Sığırlarda %15-20 Kayıp — Et Fiyatları Yükselecek

Şap Krizi Et ve Süt Üretimini Darbeledi, Fiyatlar Yükseliyor

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Müslüm Doğru, şap hastalığı nedeniyle beside yüzde 30, süt sığırlarda ise yüzde 15-20 kayıp öngördüklerini belirtti. Doğru, ülkede sıkıntı olduğunu ve kesime giden hayvan sayısının azaldığını vurgulayarak et fiyatlarının yükseleceğini ifade etti.

Kesim Fiyatlarında Artış

Bursa İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin 22 Kasım fiyatlarına göre, 400 kilogram ve üzerindeki Holstein cinsi danaların kesim ücretleri 30 lira artarak 490 liraya yükseldi. Tüm Holstein danalarda kesim ücretleri 30 lira artışla; 250 ve altı kilogram 390 lira, 251-350 kilogram 440 lira, 351-400 kilogram 470 lira olarak güncellendi.

Diğer dana ırklarında da 30 liralık artış yaşanarak kesim fiyatları 250 ve altındakilerden 400 kilogram ve üzerindekilere kadar 420 ile 520 lira aralığına çıktı. İnek kesim fiyatlarında kilogram başına 30 liralık artışla 350 ila 440 lira arasında fiyatlar oluştu.

Aşılama, Koruma ve Hasarın Boyutu

Doğru, şapın ülkede derin yaralar açtığını ve hasarın etkisinin uzun süreceğini söyledi. Türkiye'de şapın girmediği il bulunmadığını belirten Doğru, besi çiftliklerinde daha fazla hayvanın kesime gittiğini, 250-300 hatta 200 kilogram karkas veren hayvanların bile erkenden kesildiğini aktardı.

Aşılama sürecine dikkat çekilerek, aşıyı geç yaptıranların daha çok zarar gördüğü belirtildi. Birinci şap aşısı sonrası 21 gün geçince ikinci aşı yapılması gerektiği, ikinci aşıdan sonra 42'nci günde yüzde 80-85 koruma sağlandığı vurgulandı. Aşı yaptıranların genelde az hasarla atlattığı ifade edildi.

Süt, Döl Verimi ve Uzun Vadeli Etkiler

Şapın yalnızca et verimini değil süt verimini de düşürdüğü, hastalığa yakalanan hayvanın aynı laktasyonda önceki verimini yakalayamayacağı bildirildi. Doğru, şapın döl verimini de etkilediğini, hayvanların gebe kalmadığını ve bunun doğması gereken buzağıların gerçekleşmemesi anlamına geldiğini söyledi.

Şapın etkisinin çok büyük olacağı belirtilirken, pandemi benzetmesi yapılarak etkisinin 6 Şubat depremi gibi uzun süre hissedileceği ve sektörün acısını uzun süre çekeceği uyarısı yapıldı.

Piyasa Beklentileri ve Çözüm Tartışması

Doğru, şu anda kesime giden hayvan sayısının normal dönemlere göre azaldığını, dana sıkıntısı yaşandığını ve bunun sonucu olarak et fiyatlarının yükselmesinin doğal olduğunu kaydetti. Arz fazlalığı döneminde fiyatların sabit kaldığı, ancak şimdi fiyatların yükseleceğinin beklendiği belirtildi.

İthalatın kısa vadede palyatif çözüm sağlayabileceği ancak bunun hayvancılığı zayıflatacağı uyarısı yapıldı. Doğru, palyatif çözümün hayvancılığı öldüreceğini, fiyat baskılamanın tüketiciye kısa vadede fayda sağlayabileceğini ancak üreticiyi piyasadan uzaklaştırabileceğini ve uzun vadede sektörün zarar göreceğini ifade etti.

TÜM SÜT, ET VE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ DERNEĞİ (TÜSEDAD) BAŞKANI MÜSLÜM DOĞRU, ŞAP...

TÜM SÜT, ET VE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ DERNEĞİ (TÜSEDAD) BAŞKANI MÜSLÜM DOĞRU, ŞAP HASTALIĞI YÜZÜNDEN BESİDE YÜZDE 30, SÜT SIĞIRLARINDA İSE YÜZDE 15-20 KAYIP TAHMİN ETTİKLERİNİ BELİRTEREK, ŞU ANDA ÜLKEDE SIKINTI OLDUĞUNU, KESİME GİDEN HAYVANIN AZALDIĞINI VURGULADI VE "ET FİYATLARI YÜKSELECEK" DEDİ.

TÜM SÜT, ET VE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ DERNEĞİ (TÜSEDAD) BAŞKANI MÜSLÜM DOĞRU, ŞAP...

İLGİLİ HABERLER

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elektrik faturalarına gizli zam: 4 bin Kilowatt’ı aşana yüzde 150-160 artış uyarısı
2
New York Borsası Düşüşle Kapandı: Dow, S&P ve Nasdaq Geriledi
3
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Serbest Piyasada Cuma ve Pazartesi Alış/Satış Fiyatları
4
TCMB’den Üniversite Öğrencileri İçin Makale Yarışması — Son Başvuru 30 Ocak 2026
5
ASKON 18. Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Antalya'da Gerçekleşti
6
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları 13 Bin 134 Lira 80 Kuruş
7
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Geriledi

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?