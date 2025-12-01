Şap Vurdu: TÜSEDAD Başkanı Müslüm Doğru'dan Süt Fiyatı Güncelleme Çağrısı

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Müslüm Doğru, şap hastalığının süt üreticilerine ağır hasar verdiğini belirterek, üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için çiğ süt fiyatlarının güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

Şapın üretime etkileri

Doğru, şap nedeniyle hayvancılığın derin yara aldığını ifade ederek, beside yüzde 30 ve süt sığırlarında yüzde 15-20 civarında hayvanın kesime gönderildiğini tahmin ettiklerini söyledi. Ayrıca şapın döl verimini etkilediğini belirterek "Hayvanlar gebe kalmıyor. Bunun farklı etkileri olacak. Gebe kalmayınca onlardan yetişecek hayvanlar da olmayacak." dedi.

Süt zirvesinde fiyat tartışması

Doğru, Ulusal Süt Konseyi'nin 1 Ekim itibarıyla geçerli olan 19,60 lira açıklamasına rağmen Türkiye ortalamasının bunun çok altında olduğunu; kırsalda 14 liraya ve altında süt veren üreticiler bulunduğunu aktardı. Konuyu 22 Kasım'da Antalya'da düzenlenen Ulusal Süt Zirvesi'nde de görüştüklerini söyledi.

Acil destek çağrısı

Doğru, süt üreticilerinin korunmasının öncelikli olması gerektiğini belirterek, özellikle ineklere yönelik desteğin hayvancılığın devamı için kritik olduğunu ifade etti. Bölgesel salgın dalgalarının işletmeleri sarstığını, Akdeniz ve Güneydoğu'da üç gün süren hastalığın etkisinin ciddi olduğunu aktardı. Doğru, Ulusal Süt Konseyi ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na şap pandemisiyle zarar gören üreticilere üretimde kalmalarını sağlayacak fiyat farkı ve destek verilmesi çağrısında bulundu ve şu ifadeyi kullandı: Destek verilir, fiyatlar yukarı çekilirse belki kesim biraz azalır.

Süt fiyatlarında güncelleme beklentisi

Doğru, 1 Aralık tarihiyle süt fiyatlarında güncelleme beklediklerini belirterek mevcut fiyatların yeterli olmadığını söyledi: "Süt fiyatları kırsalda 14 liraya kadar düştü. Hep üreticinin kesesinden gidiyor." Dernek olarak yeni hazırlanan maliyet hesaplama metoduna göre 1 litre sıcak çiğ süt üretim maliyeti 23,09 lira olarak belirlendiğini hatırlatan Doğru, sütçülerin üretimde kalabilmesi için fiyatların güncellenmesinin elzem olduğunu ifade etti.

