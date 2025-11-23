Sarıgöl'de 2025 Sultaniye Üzümlerinden Ev Yapımı Pekmez Hazırlığı

Manisa'nın Sarıgöl'ünde 2025 Sultaniye üzümlerinden ev üretimi pekmez hazırlıkları imece usulüyle, büyük kazanlarda kaynatılarak sürüyor; litre fiyatı 400 ile 500 lira.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 18:12
Sarıgöl'de 2025 Sultaniye Üzümlerinden Ev Yapımı Pekmez Hazırlığı

Sarıgöl'de 2025 Sultaniye Üzümlerinden Ev Yapımı Pekmez Hazırlığı

Geleneksel yöntemle imece usulü üretim devam ediyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2025 yılı Sultaniye üzümlerinden yapılan pekmez hazırlıkları yoğun şekilde devam ediyor. Bağlardan toplanan seçme ve kaliteli üzümler, evlerde imece usulü ile işlenip büyük kazanlarda saatlerce kaynatılıyor.

Kış aylarında özellikle sabah kahvaltılarında tüketilen pekmezler, ihtiyaç fazlası olduğunda özel siparişle satılıyor. Evlerde özenle hazırlanan üretim sırasında adeta mahalle dayanışması yaşandığını söyleyen Sarıgöllü kadınlar süreci şu sözlerle anlattı:

"Üzümleri iyice yıkadıktan sonra çuvallara koyuyoruz. Erkekler çuvalların içindeki üzümleri ayaklarıyla ezerek üzüm suyunu çıkarıyor. Elde edilen şıra, büyük kazanlarda saatlerce kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor. Daha sonra şişelere doldurup güneş görmeyen yerlerde kış için saklıyoruz."

Sarıgöl'de bu yıl ev yapımı pekmezin litre fiyatı 400 ile 500 lira arasında değişiyor. Vitamin ve mineral açısından zengin olan pekmez sade tüketilebildiği gibi tahinle karıştırılarak da tercih ediliyor. Ayrıca pekmezle evlerde kek ve çeşitli tatlıların yapıldığı belirtiliyor.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE 2025 YILI SULTANİYE ÜZÜMLERİNDEN YAPILAN PEKMEZ HAZIRLIKLARI YOĞUN...

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE 2025 YILI SULTANİYE ÜZÜMLERİNDEN YAPILAN PEKMEZ HAZIRLIKLARI YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR. BAĞLARDAN TOPLANAN SEÇME VE KALİTELİ ÜZÜMLER, EVLERDE İMECE USULÜ İLE İŞLENEREK BÜYÜK KAZANLARDA SAATLERCE KAYNATILIYOR.

İLGİLİ HABERLER

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıgöl’de Örtüaltı Sultaniye Hasadı Sürüyor, Üretici Fiyatlardan Şikayetçi
2
ABD ve Çin'in İsveç'teki Ticaret Görüşmeleri Tamamlandı
3
TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar Yozgat'ta Doludan Etkilenen Bölgeleri İnceledi
4
Genç Çiftçi Elif Erüst, Yenilebilir Menekşelerin Raf Ömrünü 30 Güne Çıkardı
5
TCMB Güncel Döviz Kurları – 2023
6
TCMB Başkanı Fatih Karahan İSO Toplantısında Enflasyon Beklentilerini Değerlendirdi
7
Tüketiciyi Aldatan Reklamlara 224 Milyon Lira Ceza Uygulandı

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik