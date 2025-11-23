Sarıgöl'de 2025 Sultaniye Üzümlerinden Ev Yapımı Pekmez Hazırlığı

Geleneksel yöntemle imece usulü üretim devam ediyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2025 yılı Sultaniye üzümlerinden yapılan pekmez hazırlıkları yoğun şekilde devam ediyor. Bağlardan toplanan seçme ve kaliteli üzümler, evlerde imece usulü ile işlenip büyük kazanlarda saatlerce kaynatılıyor.

Kış aylarında özellikle sabah kahvaltılarında tüketilen pekmezler, ihtiyaç fazlası olduğunda özel siparişle satılıyor. Evlerde özenle hazırlanan üretim sırasında adeta mahalle dayanışması yaşandığını söyleyen Sarıgöllü kadınlar süreci şu sözlerle anlattı:

"Üzümleri iyice yıkadıktan sonra çuvallara koyuyoruz. Erkekler çuvalların içindeki üzümleri ayaklarıyla ezerek üzüm suyunu çıkarıyor. Elde edilen şıra, büyük kazanlarda saatlerce kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor. Daha sonra şişelere doldurup güneş görmeyen yerlerde kış için saklıyoruz."

Sarıgöl'de bu yıl ev yapımı pekmezin litre fiyatı 400 ile 500 lira arasında değişiyor. Vitamin ve mineral açısından zengin olan pekmez sade tüketilebildiği gibi tahinle karıştırılarak da tercih ediliyor. Ayrıca pekmezle evlerde kek ve çeşitli tatlıların yapıldığı belirtiliyor.

