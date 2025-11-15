Sarıgöl'de bağ budama yevmiyesi günlük 1500 lira olarak belirlendi

Sarıgöl'de bağ budama yevmiyesi belirlendi

Sarıgöl Ziraat Odası Yönetim Kurulu kararı

Sarıgöl Ziraat Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan toplantıda, üzüm bağlarında budama yapacak işçilerin (budakçıların) günlük yevmiyesinin 1500 lira olarak belirlenmesine karar verildi.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen yaptığı açıklamada, 'Sarıgöl ve çevresinde hasadı tamamlanan üzüm bağlarında budama işlerinde çalışacak işçiler için günlük 1500 lira yevmiye verilmesi kararı alınmıştır.' dedi.

