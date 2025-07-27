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Savunma Sanayii Başkanı Görgün, TercihFest 2025'te Gençlerle Buluştu

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TercihFest 2025'te Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli üretim sürecini anlattı.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 19:07
Savunma Sanayii Başkanı Görgün, TercihFest 2025'te Gençlerle Buluştu

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Gençlerle Buluştu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, 2004 yılından itibaren Türkiye’nin savunma sanayisinde gerçekleştirilen köklü değişimleri ve gelişmeleri TercihFest 2025 etkinliğinde üniversite adaylarıyla paylaştı. İbn Haldun Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, Görgün, Türkiye’nin savunma sanayisindeki ilerlemesine dikkat çekti.

Geçmişten Günümüze Savunma Sanayi

Görgün, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarından itibaren savunma sanayisinde çeşitli atılımlar yapıldığını, fabrikalar ve üretim tesislerinin kurulmaya başlandığını vurguladı. 1950'li yıllarda üretilen mühimmatın ihracatı sayesinde bu konunun dikkat çektiğini ifade eden Görgün, uluslararası yardımların zamanla Türkiye’nin gelişim sürecini olumsuz etkilediğini belirtti.

1974 Kıbrıs Harekatı ve Yerlilik Kararları

1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu silahları kullanamamasının önemli kayıplara neden olduğunu belirten Görgün, bu durumun yerli ve milli askeri teçhizat üretim kararını doğurduğunu söyledi. 1982’de ASELSAN, HAVELSAN gibi firmaların kurulmasının ardından 1985 yılında Savunma Sanayi Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı’nın kurulması kritik bir dönüm noktası oldu. Görgün, 2004 yılı itibarıyla Cumhurbaşkanı’nın yerli üretimin önemini vurguladığını anlattı.

İlklerin ve Yerli Üretimin Yükselişi

Görgün, savunma sanayindeki yerlilik oranının 2004 yılında yaklaşık yüzde 20 seviyelerinde iken günümüzde %83'e ulaştığını ve birçok üründe bu oranın yüzde 90'ların üzerinde olduğunu aktardı. IDEF 2025 fuarının dünyada önemli bir marka haline geldiğini belirten Görgün, Türk savunma sanayiinin çeşitli ürünlerini tanıttı.

Güçlü Bir Ekosistem

Türkiye’nin savunma sanayi ekosisteminde ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ gibi büyük şirketlerin yanı sıra Baykar, BMC, FNSS gibi birçok özel sektör firması da yer almakta. Ayrıca birçok üniversite ve araştırma enstitüsü, ihtiyaç duyulan yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Görgün, sürdürdükleri projelerde 750 farklı yapı, şirket ve enstitünün yer aldığını ifade etti.

Türkiye’nin Savunma Sanayi Geleceği

Son olarak, savunma sanayisindeki çalışanların yaş ortalamasının Türkiye’de 34 olduğu, bu alanda her meslek grubundan personele ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Türkiye’nin savunma sektöründeki başarılarının, genç nesiller tarafından daha ileriye taşınması planlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, İbn Haldun Üniversitesinin İstanbul...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, İbn Haldun Üniversitesinin İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş birliğiyle "Yarınki Türkiye" temasıyla düzenlediği TercihFest 2025 etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Görgün, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, İbn Haldun Üniversitesinin İstanbul...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, İbn Haldun Üniversitesinin İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş birliğiyle "Yarınki Türkiye" temasıyla düzenlediği TercihFest 2025 etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Görgün, programda konuşma yaptı.

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