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Savunma Sanayii ve Sanayi İleriye Dönük Hedeflerini Belirledi

Bakan Kacır ve Başkan Görgün, 'Milli Teknoloji Hamlesi' için işbirliğine devam edeceklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 16:57
Savunma Sanayii ve Sanayi İleriye Dönük Hedeflerini Belirledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ve Savunma Sanayii Başkanı Görgün’den İşbirliği Mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile bir araya gelerek önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Her iki lider, Türkiye'nin ulusal teknolojik hedeflerine ulaşmak için birlikte çalışacaklarını vurguladı.

Gelecek İçin Kararlılık Vurgusu

Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "‘Milli Teknoloji Hamlesi’ için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullanarak, işbirliğinin önemini belirtti.

Türkiye’nin Yükselen Yıldızı Olmak İçin Birlikte Çalışma Taahhüdü

Görgün ise Kacır’ın mesajını alıntılayarak, "Mühendislerimiz, şirketlerimiz ve sanayi ekosistemimizle birlikte ‘Güçlenen Türkiye'nin Yükselen Yıldızı’ olmakta kararlıyız." dedi. Görgün, "Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi bunun için tüm kurumlarımızla omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Bakanımıza da konukseverliği için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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