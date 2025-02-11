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Sberbank'ın Ocak Ayındaki Net Karı Yüzde 15,5 Artış Gösterdi

Sberbank, Ocak ayında net karını yüzde 15,5 artırarak 132,9 milyar rubleye (yaklaşık 1,4 milyar dolar) çıkardığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 10:31
Sberbank'ın Ocak Ayındaki Net Karı Yüzde 15,5 Artış Gösterdi

Sberbank'ın Net Karı Yüzde 15,5 Artışla 132,9 Milyar Rubleye Ulaştı

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, 2024 yılı Ocak ayında net karının geçen yılın aynı dönemine göre %15,5 artış göstererek 132,9 milyar ruble (yaklaşık 1,4 milyar dolar) seviyesine ulaştığını duyurdu.

Özsermaye Getiri Oranı ve Faiz Gelirleri

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, öz sermaye getiri oranının geçen ay %22 seviyesinde gerçekleştiği belirtildi. Bu dönemde net karın geçen yılın Ocak ayı ile kıyaslandığında %15,5 arttığı kaydedildi. Ancak yüksek politika faiz oranlarının etkisiyle kurumsal ve bireysel kredi portföylerinin %0,5 azaldığı ifade edildi.

Ayrıca, faiz gelirlerinin Ocak ayında yıllık bazda %9,4 artış göstererek 231,5 milyar rubleye çıktığı, komisyon gelirlerinin ise %2,6 artışla 50 milyar rubleye ulaştığı bildirildi.

Sberbank, geçtiğimiz yıl 1,56 trilyon ruble ile rekor seviyede kar elde etmişti.

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