Schaeffler, Avrupa'da 4,700 İşten Çıkarma Kararı Aldı

Schaeffler'den Büyük İşten Çıkarma Duyurusu

Alman otomotiv ve sanayi tedarikçisi Schaeffler, Avrupa genelinde 4,700 kişiyi işten çıkarma kararı aldığını açıkladı. Bu rakamın 2,800'ü Almanya'da yer alacak.

Yönetim Kurulundan Yapısal Önlemler

Şirketin açıklamasında, yönetim kurulunun, uzun vadede rekabet gücünü artırmaya yönelik bölgesel yapısal önlemler onaylandığı bildirildi. Önlemler, otomotiv yan sanayisindeki dönüşüm sürecinin getirdiği zorluklara cevap niteliğinde.

İşten Çıkarmalar ve Etkilenen Tesisler

Açıklamaya göre, işten çıkarmalardan Almanya'daki 10 tesis etkilenecek. Ayrıca, Avrupa genelinde 5 tesiste işten çıkarmalar yapılacak, bunlar arasında iki tesisin kapatılması da bulunuyor.

Otomotiv Sektöründeki Zorluklar

Avrupa otomotiv sektörü, artan üretim maliyetleri, düşen talep ve Çin'in rekabetinin artması gibi çeşitli zorluklarla karşı karşıya. Volkswagen, yüksek maliyetler yüzünden Almanya'da ilk kez bir fabrikayı kapatma planları üzerinde duruyor.