Schneider Electric, ABD Enerji ve Yapay Zeka Sektörlerine 700 Milyon Dolar Yatırım Yapacak

Schneider Electric'ten ABD'ye Büyük Yatırım

Fransa merkezli Schneider Electric, ABD'de enerji ve yapay zeka sektörlerini desteklemek amacıyla 700 milyon dolardan fazla yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

Yatırım Hedefleri

Şirket, bu yatırımların 2027 yılına kadar ABD operasyonlarına yönlendirileceğini duyurdu. Schneider Electric'in yaptığı açıklamada, yatırımların ülkenin enerji altyapısını güçlendirmeye, yapay zeka büyümesini desteklemeye ve enerji güvenliğini artırmaya katkıda bulunacağı belirtildi.

İstihdam Artışı Beklentisi

Ayrıca, bu yatırım sayesinde ABD'de 1000'den fazla yeni istihdam oluşturulmasının beklendiği kaydedildi. Yatırım kararının, veri merkezleri, kamu hizmetleri, üretim ve enerji altyapısı sektörlerinde artan bölgesel talep doğrultusunda alındığı ifade edildi.

Yeni Tesisler ve Altyapı Yatırımları

Planlanan yatırım çerçevesinde, Tennessee, Massachusetts, Missouri, Ohio, Texas ve North Carolina eyaletlerinde yeni tesisler açılması veya mevcut tesislerin yenilenmesi ve genişletilmesi hedefleniyor. Ayrıca, 2020'den bu yana yapılan 440 milyon dolarlık yatırımla birlikte, Schneider Electric'in ABD'deki yatırımının 10 yılda 1 milyar doları aşacağı öngörülüyor.