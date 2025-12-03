SD 36 minimal tasarımıyla Cosabella Window Eurasia 2025'te öne çıktı

Alkor Alüminyum markası Cosabella, Window Eurasia 2025 Fuarı'ndaki standıyla ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Standta sergilenen alüminyum sürme kapı, pencere ve cephe çözümleri arasında özellikle SD 36 minimal sürme sistemi dikkat çekti.

Fuar katılımı ve ziyaretçi profili

Cosabella, 21-24 Kasım tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Window Eurasia 2025 Fuarı'na katıldı. Dört gün boyunca mimarlar, inşaat firmaları, proje ofisleri ile yurt içi ve yurt dışından gelen distribütörler standı ziyaret ederek ürün gamını inceledi.

Ürün gamı ve tasarım yaklaşımı

Cosabella standında sergilenen sistemler minimal tasarım anlayışı, statik dayanım ve geniş cam yüzeylere uyum sağlayan yapılarıyla teknik açıdan değerlendirildi. Ziyaretçiler; minimal çerçeve çizgisi, hareket mekanizmalarının kullanım hissi ve sistemlerin bütünleşik tasarımını sorguladı. Firma, aksesuar ve kritik bileşenlerin tamamını Cosabella çatısı altında ürettiğini vurguladı.

SD 36'in öne çıkan teknik verileri

Fuarın öne çıkan ürünü SD 36; profil inceliği, taşıyıcı kapasitesi ve kullanım mekanizması ile öne çıktı. Sistem; 16/28 mm ısı yalıtımı, Class 9A su geçirmezlik, Class 4 hava geçirimsizlik ve C4/B4 rüzgar yükü dayanımı değerleriyle tanıtıldı. SD 36, gömme, yarı gömme ve kapalı montaj seçenekleriyle sunulurken, akıllı ev ve otomasyon sistemleriyle uyumlu kullanım özellikleri de ziyaretçiler tarafından incelendi.

Diğer ürünler ve uluslararası pazarlar

Fuarda tanıtılan diğer ürünler arasında SD 22, SD 23, SD 32, SD 33, SD 35 ve SD 36 sürme sistemleri; WD 42 ve WD 52 açılır sistemler; FS 72 cephe, RS 82 küpeşte/korkuluk, SS 92 bölme çözümleri ile DS 62, DS 63, DS 64 kapı sistemleri yer aldı. Ürünler, modern mimaride minimal tasarım, yüksek dayanım ve uzun ömür beklentilerine göre tanıtıldı.

AR-GE, üretim altyapısı ve iş birliği fırsatları

Standı ziyaret eden profesyoneller, projeye özel sistem üretimi, AR-GE ve tasarım süreçleri hakkında bilgi aldı. Cosabella'nın özel taleplere göre sistem tasarlayabilen mühendislik ve üretim altyapısına sahip olduğu vurgulandı. Marka temsilcileri, fuar süresince yürütülen görüşmelerin Türkiye ve uluslararası pazarlardaki satış ve iş birliği çalışmalarına katkı sağlayacağı bilgisini paylaştı.

Cosabella'nın faaliyet gösterdiği başlıca pazarlar arasında Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, ABD, Karayip bölgesi, BAE, Suudi Arabistan, Kuveyt, Irak, Gürcistan, Azerbaycan ve Pakistan yer alıyor.

