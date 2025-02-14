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SEDDK, İç Sistemler Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler Yaptı

SEDDK, iç sistemlere dair yönetmelikte değişiklikler yaparak denetim süreçlerini güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 10:08
SEDDK, İç Sistemler Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler Yaptı

SEDDK'nın Yeni Yönetmelik Değişiklikleri

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle iç sistemlere dair yönetmeliğinde önemli değişiklikler yaptı.

İç Denetim Birimi Yöneticileri için Yeni Koşullar

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, iç denetim birimi yöneticisinin en az 4 yıllık üniversite mezunu olması ve sigortacılık, özel emeklilik, finans ve denetim alanlarında en az 7 yıl deneyim sahibi olması gereken maddeye yeni bir ifade eklendi.

Denetim Görevine İtiraz Mekanizması

Eklenen ifadeye göre, iç denetim biriminin denetimle görevlendirdiği personel, eğer denetim görevini yürüteceği birimde kan, kayın veya denetime engel teşkil edecek bir yakınlığa sahipse bu durumu derhal bildirmekle yükümlü olacak. Bildirimde bulunan personelin görevlendirmesi ise iç denetim birimi tarafından iptal edilecek.

Geçici Görevlendirmelerde Yeni Düzenleme

Aynı yönetmeliğin 7’nci maddesine eklenen ifade ile, farklı birimlerde geçici olarak görevlendirilen iç denetim birimi çalışanları, kendi birimlerine döndükten sonra bir yıl süreyle denetimlerde görev alamayacak.

Raporlama Şartları ve Süreçleri

Ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ve kişisel verilerin korunması da gözetilerek, şirketler ile özellikli kuruluşlar, SEDDK tarafından belirlenen raporları kendi internet sitelerinde kullanıcıların erişimine sunacak. Raporlar, Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemleri bazında 3’er aylık dönemler için yayımlanacak ve 5 yıl boyunca yayımdan kaldırılamayacak.

Yönetmelik Uygulama Süreci

Yönetmelik hükümleri SEDDK Başkanı tarafından yürütülecek. Bu değişiklikler, denetim süreçlerini güçlendirerek sektörün şeffaf ve güvenilir bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacak.

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