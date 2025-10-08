SEDDK, Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortasında Teminatları Yükseltti

SEDDK'ten özel güvenlik mali sorumluluk sigortasında düzenleme

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimatı'nı Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe koydu.

Yapılan düzenlemeyle maddi zarar olay başına, tedavi giderleri ile sakatlık ve ölüm teminatları artırıldı; bunun sonucu olarak yıllık toplam teminat tutarları da yükseldi. Bu tutarlar en son Mart 2007'de belirlenmişti.

Yeni maddi zarar ve yıllık toplam teminat tutarları

Özel hukuk kişileri ile özel güvenlik şirketlerinin istihdam ettikleri personel sayısına göre maddi zarar olay başına teminat tutarları şu şekilde güncellendi:

50 personele kadar: 240 bin liradan 720 bin liraya

51-100 personel: 300 bin liradan 900 bin liraya

101-250 personel: 360 bin liradan 1 milyon 80 bin liraya

251-500 personel: 420 bin liradan 1 milyon 260 bin liraya

501-1000 personel: 480 bin liradan 1 milyon 440 bin liraya

1000 kişiden fazla: 540 bin liradan 1 milyon 620 bin liraya

Maddi zarar teminatlarındaki artışla birlikte yıllık toplam teminat tutarları da aşağıdaki şekilde yükseldi:

50 personele kadar: 4 milyon 320 bin liradan 12 milyon 960 bin liraya

51-100 personel: 5 milyon 220 bin liradan 15 milyon 660 bin liraya

101-250 personel: 6 milyon 120 bin liradan 18 milyon 360 bin liraya

251-500 personel: 7 milyon 20 bin liradan 21 milyon 60 bin liraya

501-1000 personel: 7 milyon 920 bin liradan 23 milyon 760 bin liraya

1000 kişiden fazla: 8 milyon 820 bin liradan 26 milyon 460 bin liraya

Özel riskli mekanlar ve asgari teminat

Özel güvenlik görevinin sağlandığı yerler arasında toplantı, konser, sahne gösterisi, spor müsabakası, yarış ve benzeri etkinlik merkezleri, iç ve dış hat trafiğine açık hava limanları, yıllık kapasitesi 2 milyon tonu aşan limanlar ile büyükşehir belediyesi bulunan il merkezlerindeki gar, otogar, istasyon gibi toplu ulaşım tesisleri ve alışveriş merkezleri bulunması halinde, alınması gereken asgari sigorta teminatı 26 milyon 460 bin lira olan en yüksek yıllık toplam teminat tutarından az olamayacak.

Uygulama ve düzeltme süreci

Tarife ve Talimat'ın yürürlüğe girmesiyle yeni sigorta sözleşmeleri yeni teminat tutarları üzerinden düzenlenecek. SEDDK tarafından sözleşme süresi içinde teminat tutarları değiştirildiği takdirde, daha önceki tutarlar üzerinden sigorta yaptırmış ve süresi devam eden özel güvenlik şirketleri ile özel hukuk kişilerinin, sigorta şirketlerine başvurarak yeni teminat tutarları üzerinden sigorta belgelerinde yapılan düzeltmeleri bugün itibarıyla 15 gün içinde alma zorunluluğu bulunuyor.

Düzeltme yapılmayan sigorta sözleşmelerinde ise sigorta şirketlerinin sorumluluğu eski teminat tutarları ile sınırlı olacak.