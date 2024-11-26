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SEDDK ve IFSB Heyeti Türkiye'deki Katılım Sigortacılığını Görüştü

SEDDK ve IFSB yetkilileri, Türkiye'deki katılım sigortacılığının geleceği üzerine önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 14:46
SEDDK ve IFSB Heyeti Türkiye'deki Katılım Sigortacılığını Görüştü

SEDDK ve IFSB İş Birliği Güçleniyor

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) yetkilileri, katılım finans alanında uluslararası standart belirleyici bir kuruluş olan İslami Finansal Hizmetler Kurulu (IFSB) heyeti ile bir araya geldi. Toplantının ana gündemi, Türkiye’deki katılım sigortacılığının mevcut durumu ve geleceğe dönük hedefleri oldu.

Toplantıda Öne Çıkanlar

SEDDK'den edinilen bilgilere göre, IFSB ile gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye’nin katılım sigortacılık alanındaki yasal altyapısı ve stratejik hedefleri detaylı bir şekilde paylaşıldı. IFSB heyeti, küresel katılım finans sektörü üzerine genel bir değerlendirme yaparak, uluslararası standartların önemine dikkat çekti.

Yeni Ortak Çalışma Alanları

Toplantıda, katılım sigortacılığı için yeni ortak çalışma alanları önerildi. IFSB temsilcileri, sektörel gelişim ve iş birliği alanlarında daha etkin bir yol haritası oluşturmanın gerekliliğine vurgu yaptı.

Forumda SEDDK Temsilcisi: Şanbaz Yıldırım

Ayrıca, "Türkiye’de Katılım Finans Sistemi ve IFSB ile İş Birliğinin Güçlendirilmesi" başlığıyla düzenlenen forumda, SEDDK Katılım Düzenleme Daire Başkanı Şanbaz Yıldırım da yer aldı. Yıldırım, "IFSB-Türkiye İlişkileri ve İleriye Dönük Yol Haritası" oturumunda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bu toplantı, Türkiye'nin katılım sigortacılığı alanındaki uluslararası standartlarla uyum sağlama çabalarının bir parçası olarak değerlendirilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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