Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST’te Nükleer Enerji ve Yerli Teknoloji Vurgusu

Selçuk Bayraktar TEKNOFEST Nükleer Enerji Finali'nde Konuştu

TENMAK İstanbul Yerleşkesi'nde düzenlenen TEKNOFEST Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması Finali'ne, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve çok sayıda davetli katıldı.

Nükleer Enerjinin Önemi ve Enerji İhtiyacı

Bayraktar konuşmasında, nükleer enerjinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: 'Enerjinin büyük kısmı hepimizi yaşatan güneşten geliyor. Hayatımızı sürdürmemizi sağlayan, orada da nükleer reaksiyonlar oluyor. Nükleer bu yüzden çok önemli. Dünyanın enerji ihtiyacının iyice arttığı bir döneme gidiyoruz.'

Bayraktar, yapay zekâ ve dijital teknolojilerin yaygınlaşmasıyla enerji talebinin hızla arttığını, bunun iklim kriziyle birleştiğinde temiz ve güvenilir enerji kaynaklarının tercih edilmesini zorunlu kıldığını vurguladı. Nükleer enerjinin diğer yenilenebilir seçeneklere göre optimum konumda olduğunu ve temiz enerji üretiminde kritik bir rol oynadığını belirtti.

Bayraktar ayrıca, 'En temiz enerjinin güneş enerjisi olarak, solar panellerden gelen enerji olarak ortaya çıktığını ama ... sarf edilen karbonun nükleer enerjiden daha fazla olduğunun görüldüğünü' belirterek enerji teknolojilerinin yaşam döngüsü değerlendirmelerinin önemine işaret etti.

Yerli Teknoloji, Motorlar ve Mühendislik Yetiştirme

Konuşmasında yerli üretim ve bağımsız teknoloji geliştirme gerekliliğini öne çıkaran Bayraktar, motor üretimine ilişkin şunları aktardı: 'Bayraktar TB2'nin motorunu kendimiz yapıyoruz. TB3'ün motorunu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) dizel motor olarak yapıyor. Çok gelişmiş bir motor. Bunun yanında da Bayraktar Akıncı ve Bayraktar Kızılelma için savaş uçağı motorları yapıyoruz. Robotik teknolojisi nispeten özellikle motorları çok düşük katma değere sahip. Yani cep telefonundaki titreşim motoru gibi ama işte bağımlı olduğunuzda bir şekilde ambargo uygulandığında uçağı da üretemiyorsunuz. Dünya açısından baktığımızda nükleer teknoloji eski bir teknoloji.'

Türkiye'nin nükleer teknolojide hak ettiği konuma ulaşması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, Türkiye'nin ilk nükleer deneysel reaktörün olduğu, ilk çalışmaların başladığı yerde bulunduklarını hatırlattı. Milli nükleer kapasiteye ulaşmanın yolunun binlerce mühendis yetiştirmekten geçtiğini söyledi.

Savunma Sanayisindeki Gelişim

Bayraktar, savunma sanayisindeki dönüşümü rakamlarla anlattı: 'Savunma sanayisinde 20 sene öncesine döndüğünüzde Türkiye savunma ekosisteminde aşağı yukarı 20 bin kişi vardı. Türkiye yüzde 85 oranında savunma sanayisinde büyük oranda yurt dışına bağımlı bir ülkeydi.' Devamında, '20 senede konulan millileşme vizyonuyla aşağı yukarı savunma sanayisindeki istihdam 100 ila 200 bin civarına geldi ve Türkiye artık savunma sanayisinin her alanında varlık göstermeye başladı.'

Bayraktar, yerli üretimde ulaşılan noktaların nükleer ve diğer ileri teknoloji alanlarında da benzer eşiklerin aşılması halinde kendi kendine yeterli hale gelmeye yol açacağını ifade etti.

TEKNOFEST'in Rolü ve Ödül Töreni

TEKNOFEST'in gençleri ve girişimleri bu hedeflere yönlendirdiğini vurgulayan Bayraktar, yarışmanın renkli atmosferinin nükleer enerji gibi uzak görünen konularda bile heyecan yarattığını söyledi. Program kapsamında ayrıca Bayraktar, '17-21 Eylül'de şampiyonlar milletimizin huzurunda Cumhurbaşkanımızdan ve bakanlarımızdan ödüllerini alacaklar.' dedi.

Bayraktar, konuşmasını Türkiye'nin nükleer enerji kapasitesine ulaşma hedefinin, yerli teknoloji üretimi ve mühendis yetiştirme ile mümkün olacağını yineleyerek tamamladı.

