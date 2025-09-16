Senato, Trump'ın Fed adayı Stephen Miran'ı onayladı

48'e karşı 47 oyla onaylandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterdiği Stephen Miran, Senato'dan onay aldı.

Senato'da yapılan oylamada Miran, 48'e karşı 47 oyla kabul edildi. Böylece Miran, geçen ay ayrılan Adriana Kugler'den boşalan koltuğa oturacak.

Trump'ın Fed'e yönelik faiz indirimi çağrılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde onaylanan Miran, Merkez Bankası'nın salı günü başlayacak iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına da katılabilecek.

Toplantının kararları Çarşamba günü açıklanacak ve bu oturumda Fed'in Aralık 2024'ten bu yana ilk faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, Miran'ı geçen ay 31 Ocak 2026'ya kadar görev yapmak üzere Fed Yönetim Kurulu üyeliğine aday göstermişti. Trump, söz konusu görev için kalıcı bir aday belirlemek üzere çalışmaların devam edeceğini belirtmişti.