Serbest Bölgeler Ağustos 2025'te İhracatta Rekor Kırdı

Serbest Bölgeler Ağustos 2025'te İhracat ve Dış Ticaret Fazlasında Rekor Kırdı

Ticaret Bakanlığı, serbest bölgelerin 2025 yılı Ağustos ayında tüm zamanların en yüksek ihracat ve dış ticaret fazlası rakamlarına ulaştığını açıkladı. Bakanlık verileri, söz konusu bölgelerin Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam ettiğini gösteriyor.

Ağustosta tarihî performans

Serbest bölgeler, Ağustos 2025'te 1 milyar 45 milyon dolar ihracat ve 448 milyon dolar dış ticaret fazlası ile tarihî rekora imza attı. İhracat, geçen yılın aynı ayına göre %9,4 artarak 955 milyon dolardan 1 milyar 45 milyon dolara yükseldi. Serbest bölgelerin yurt dışı ve Türkiye ile toplam ticaret hacmi 2,18 milyar dolar olarak hesaplandı. Dış ticaret fazlası ise geçen yıla göre %22 artışla 367 milyon dolardan 448 milyon dolara çıktı; bu rakam Ağustos ayı için tüm zamanların en yükseği olarak kaydedildi.

Ocak-Ağustos döneminde rekor

Ocak-Ağustos döneminde serbest bölgelerin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre %4,1 artışla 7,9 milyar dolardan 8,3 milyar dolara yükselerek tarihin en yüksek ocak-ağustos dönemi serbest bölge ihracatına ulaştı. 2025'in ilk 8 ayında yapılan ihracatın %56,1'i orta-ileri ve yüksek teknoloji ürünlerinden oluştu.

Aynı dönemde dış ticaret fazlası 2,86 milyar dolardan 2,91 milyar dolara yükseldi. Ocak-Ağustos döneminde serbest bölgelerden yurtdışına ve Türkiye'ye yapılan toplam satışların %75,8'i ihracat olarak gerçekleşti. Toplam ticaret hacmi ise geçen yılın aynı dönemine göre %2,8 artışla 17,9 milyar dolardan 18,4 milyar dolara çıktı. Bu dönemde Ege Serbest Bölgesi tek başına 3,98 milyar dolar ticaret hacmine ulaştı.

Bölgeler bazında liderlik ve performans

Ağustos ayında ihracatta öne çıkan bölgeler Antalya ve Ege Serbest Bölgeleri oldu. Antalya Serbest Bölgesi ihracatını %168,5 artırarak 130,1 milyon dolara çıkardı ve Ağustos 2025'in ihracat şampiyonu oldu. Ege Serbest Bölgesi ise ihracatını %20 yükselterek 275 milyon dolara ulaştırdı ve toplam serbest bölge ihracatının %26,3'ünü tek başına gerçekleştirdi.

Ege Serbest Bölgesi, Ocak-Ağustos 2025 döneminde ihracatını %12,4 artırarak 2,11 milyar dolara çıkararak en çok artış gösteren bölge oldu. Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi ihracatını %28,7 artışla 298,4 milyon dolara taşırken, Kocaeli Serbest Bölgesi ihracatını %20,1 artışla 516 milyon dolara yükseltti.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, serbest bölgelerin yüksek katma değerli üretim, teknoloji yoğun ürünler ve güçlü ihracat performansı ile Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam ettiği; özellikle Ege ve Antalya Serbest Bölgeleri'nin imalat ve teknoloji odaklı üretimdeki stratejik rolünün bir kez daha ortaya konduğu vurgulandı.