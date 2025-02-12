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Sevgililer Günü'nde Teknoloji ve Moda Ürünlerine İlgi Artıyor

Bu yıl Sevgililer Günü'nde tüketicilerin tercihi teknoloji, moda ve kişisel bakım ürünleri oldu.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:05
Sevgililer Günü'nde Teknoloji ve Moda Ürünlerine İlgi Artıyor

Akıllı Ürünler İle Hediye Seçimleri Zenginleşiyor

Sevgililer Günü yaklaşırken, e-ticaret platformlarında alışveriş hareketliliği gözlemleniyor. Tüketicilerin en çok ilgi gösterdiği ürün kategorileri ise teknoloji, moda ve kozmetik olarak öne çıkıyor. Hepsiburada Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Görkem Dereli, bu yıl mobil alışverişin artmasının yanı sıra tüketicilerin özel indirim kampanyalarından yararlanma isteğinin de dikkat çektiğini belirtti.

Tüketicilerin Tercihleri Değişiyor

Hepsiburada'nın verilerine göre, özellikle akıllı saatler, saç şekillendirme ürünleri ve diğer teknolojik ürünler bu sezon yüksek talep görmekte. Moda kategorisinde ise blazer ceketler, triko kazaklar, sneaker modelleri ve lüks çantalar popüler seçenekler arasında yer alıyor.

Ayrıca, bu dönemde sürdürülebilir ürünler ve çevre dostu seçeneklere olan ilginin arttığı gözlemlenirken, Dereli, kadın-erkek parfümleri, cilt bakım ürünleri ve makyaj malzemelerinin de hediye için ideal alternatifler olduğunu vurguladı.

Çekici İndirim ve Kampanyalar

Hepsiburada bu özel gün için çeşitli kampanyalar sunuyor. Parfüm, cilt bakım kremleri ve saç şekillendiriciler gibi ürünlerde yüzde 20 indirim ve moda kategorisinde yüzde 70'e varan indirim fırsatları mevcut. Tüketicilerin yüksek indirim oranları ve '2 al 1 öde' gibi kampanyalara ilgi gösterdiği kaydedildi.

Kişiselleştirilmiş Ürünler Öne Çıkıyor

Kutay Konakçı, Trendyol Grubu'nda büyüme ve müşteri deneyiminden sorumlu başkan, geçen yıl benzer dönemlerde moda, aksesuar ve elektronik ürün gruplarının popüler olduğunu belirtti. Bu yıl kişiselleştirilmiş ürünler, atkı ve eldivenler gibi kışlık ürünlere talebin arttığını ifade etti.

Sosyal medya üzerinden düzenlenen yaratıcı kampanyalar, markaların bu özel güne yönelik stratejilerini destekleyen önemli bir araç haline gelmiş durumda. Tüketicilere hızlı ve pratik çözümler sunarak, Sevgililer Günü alışverişlerini daha keyifli hale getirmek hedefleniyor.

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