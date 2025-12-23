Siemens Healthineers TÜRKRAD 2025'te Sürdürülebilir Görüntüleme ve Yapay Zekâ Vurgusu

Siemens Healthineers TÜRKRAD 2025'te sürdürülebilir görüntüleme ve yapay zekâ çözümlerini tanıttı

Siemens Healthineers, 46’ncısı düzenlenen Ulusal Radyoloji Kongresi (TÜRKRAD) 2025’te Antalya’da sağlık profesyonelleriyle bir araya gelerek, sürdürülebilir görüntüleme teknolojileri ve yapay zekâ destekli çözümlerini sundu. Şirket, klinik verimlilik, hasta deneyimi ve çevresel sürdürülebilirliği bir arada ele alan yeniliklerini katılımcılara aktardı.

Kongrede öne çıkan teknolojiler

Kongre süresince sektör paydaşları, MR, bilgisayarlı tomografi, anjiyografi, mamografi ve ultrason alanlarındaki çözümleri yakından inceledi. Neredeyse sıfır helyum ile çalışan MR çözümü, mamografide görüntü kalitesi ve hasta konforunu bir arada sunan sistemler, girişimsel radyoloji ve kardiyovasküler uygulamalarda yüksek hassasiyet ve optimize edilmiş doz yönetimi sağlayan teknolojiler ile farklı klinik ihtiyaçlara yönelik geniş ultrason portföyü kongre katılımcılarına tanıtıldı.

Photon-counting CT: Yeni nesil tanı imkanları

Kongrede, 2021’de piyasaya sunulan ve 2025’te yeni ürünlerle genişleyen, photon-counting teknolojisine sahip bilgisayarlı tomografi cihazı ailesinin lansmanı gerçekleştirildi. Lansmana Martin Deutschmann katıldı. Sempozyumda, spektral verilerle birleşen yüksek uzaysal çözünürlük ve doz tasarrufunun, görünmeyeni görmeyi mümkün kıldığı ve tanısal güveni artırdığı vaka analizleriyle aktarıldı. Bu yaklaşımın ek tetkik ihtiyacını azaltarak ciddi maliyet tasarrufu potansiyeli taşıdığı vurgulandı.

Sürdürülebilirlik ve dijital iş akışları

Siemens Healthineers’ın çözümleri, klinik performansın ötesinde enerji ve kaynak kullanımını optimize eden tasarımlarıyla dikkat çekti. Kongrede tanıtılan yapay zekâ ve otomasyon destekli dijital iş akışları, radyologların iş yükünü azaltmayı, görüntü oluşturma ve değerlendirme sürelerini kısaltmayı ve tanısal tutarlılığı güçlendirmeyi hedefliyor.

İnovasyon Dergisi ve klinik paylaşımlar

Şirket, radyoloji ve görüntüleme alanındaki güncel bilimsel çalışmaları derlediği İnovasyon Dergisi’nin 3’nci sayısını kongreye özel yayımladı. Dergide, Türkiye’nin farklı illerindeki sağlık kurumlarında Siemens Healthineers teknolojilerini kullanan profesyonellerle yapılan röportajlar ve klinik çalışmalar yer aldı.

Liderlerin açıklamaları

Ertan Cömert, Siemens Healthineers Türkiye Görüntülemeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, şirketin vizyonunu şöyle özetledi: 'Siemens Healthineers olarak, görüntüleme teknolojilerinin yalnızca tanı koymakla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda klinik karar alma süreçlerini hızlandırarak, iş akışlarını sadeleştirip sağlık profesyonellerinin üzerindeki yükü azalttığını biliyoruz. Artık, görüntüleme sistemlerinin sağlık hizmetlerinde üstlendiği rol daha da genişliyor. Yüksek klinik performansın yanı sıra, enerji ve kaynak kullanımını optimize eden, çevresel etkiyi azaltan çözümler geliştirmek artık temel önceliklerimizden biri. TÜRKRAD 2025’te paylaştığımız teknolojiler, klinik ve çevresel sürdürülebilirliği birlikte ele alan bu yaklaşımımızın somut yansıması. TÜRKRAD bu vizyonu paylaşmak için bize fırsat sunan çok köklü, ulusal ve en yüksek katılımlı kongremiz. Siemens Healthineers olarak, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin dönüşümüne uzun vadeli ve sürdürülebilir katkılar sunmayı sürdüreceğiz.'

Martin Deutschmann, Siemens Healthineers Görüntülemeden Sorumlu Başkanı ise Türkiye’nin potansiyeline değinerek şunları söyledi: 'Türkiye’de radyoloji ekosistemi güçlü akademik yapısı, nitelikli insan kaynağı ve teknolojiye açıklığıyla çok önemli potansiyele sahip. TÜRKRAD 2025’te buna yakından tanık olma fırsatı buldum. Lansmanını gerçekleştirdiğimiz bilgisayarlı tomografi ürün ailemize yönelik gerçekleştirdiğimiz uydu sempozyumumuzda, teknolojimizin çıktılarını anlatma ve profesyonellerle fikir alışverişi yapma fırsatı buldum. Amacımız; radyologların ve klinik ekiplerin günlük pratiklerini destekleyerek, tanı süreçlerinin tedavi kararları üzerindeki etkisini güçlendirmek. Siemens Healthineers olarak, Türkiye’ye sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliğini destekleyen ve klinik ile operasyonel faydayı bir arada sunan çözümlerimizle katkı sunmaya devam edeceğiz.'

