Sıfır araba almak isteyenlere kötü haber! O tarihten sonra satış yok: Firmalar yandım Allah diyecek!

AB ve serbest ticaret anlaşmaları dışından Türkiye'ye elektrikli otomobil getirmek zorlaştı. Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde almış olduğu karar sektörde paniğe neden olsa da yeni bir gelişme de ortaya çıktı.

Otomobil üreticilerinin bildirimin iptaline yönelik dava açmaya hazırlandığı, bazılarının da konuyu Dünya Ticaret Örgütü'ne götürmeyi planladığı iddia edildi. Karar 29 Aralık'ta yürürlüğe girecek. Markaların söz konusu dönemde en az 20 hizmet sunması gerekiyor.

Geçtiğimiz hafta Ticaret Bakanlığı'nın resmi gazetesinde yayınlanan tebliğ, otomotiv sektöründe endişeye neden oldu. Hatırlayacağınız üzere Avrupa Birliği ile Serbest Ticaret Anlaşmaları (FTA) dışındaki ülkelerden elektrikli araç ithalatına yönelik yeni koşullar getirilmişti ve Çin'in yanı sıra birçok köklü markanın elektrikli araç modelleri de bu bildirimden etkilenecek.





Raporda ayrıca aralarında Volvo, Nissan, Toyota, Lexus, Renault, Subaru ve Suzuki'nin de bulunduğu Avrupa dışındaki birçok markanın Japonya, Çin gibi bazı ülkelerde üretimleri yapılan elektrikli modelleri de yer alıyor.

"Dünya Ticaret Örgütü devreye giriyor"

Bu araçların Türkiye'ye ithal edilmesinin mümkün olmadığı açıklanırken "Bu, kelimenin tam anlamıyla yeni bir 'ithalat yapılmaması' koşulunun yazıldığı anlamına geliyor. Otomobil markaları, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden elektrikli otomobil ithalatını yasaklayan tebliği ve serbest ticaret anlaşmalarını iptal etmeli. Dava açmaya hazırlanılıyor. Bazıları bu konuyu Dünya Ticaret Örgütü'ne taşıyacak." şeklinde yorumlar yapıldı.

"20 Hizmet Şartları 29 Aralık'a kadar karşılanmalıdır"

Tebliğe göre elektrikli araçların ithalatına yönelik yeni koşullar getirildi. Yani AB üyesi ülkelerden ve AB'nin 39 üyesi olmayan Çin, Japonya, Meksika, Güney Afrika gibi ülkelerden gerçekleştirilecek olan elektrikli araç ithalatında; Türkiye'de acente sahibi olmak, bireysel olarak 7 bölgede 20 ve daha fazla hizmet açmak, 40 ve daha fazla çalışanla Türkiye çağrı merkezi hizmeti vermek gibi şartları taşımayanlar ithalat "onay belgesi" alamayacak.

29 Aralık 2023'te yürürlüğe girecek düzenleme sektörü sekteye uğratacak. Çünkü Türkiye'de kendi hizmeti olan bir marka ya da perakendeci yok. Markanın veya bayinin Türkiye'nin her yerinde yetkili bayileri bulunmakta olup, onların yetkili veya özel servisleri ile anlaşmaları bulunmaktadır. Şimdi 29 Aralık tarihine kadar 20 hizmet kurmanız ve bu 20 hizmet için yetki belgeli 100 çalışan bulmanız gerekiyor.





"Çin veya Japonya'dan gelmiyor"

Halihazırda Türkiye'de elektrikli otomobillerin satışlarını yapan MG, BYD, Skywell, Ceres, Leap Motor gibi Çinli markalar ve pazara yeni giren markalar, 20 adet kendi bünyesinde servis kurmadıkça (bayiler sayılmaz) elektrikli otomobil satamıyor.

Öte yandan Dacia'nın Çin yapımı yaylı elektrikli modeli ve Volvo'nun EX30 modeli gibi markaların, Avrupa menşeli olmalarına rağmen Çin yapımı modellerini pazara sunabilmeleri için 20 özgün servis oluşturmaları gerekiyor.

Üstelik bu tebliğ sadece Çin marka ve modellerini içermiyor. Toyota, Honda, Subaru ile Nissan da Avrupa'da üretilmeyen elektrikli otomobilleri Japonya'dan ithal etmek için kendi 20 hizmetini başlatmak zorunda kalacak.