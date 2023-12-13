Sıfır araçta en ucuz 10 otomobil! Yeni yıl öncesi son kampanyalar
Sıfır araç almak isteyenler, piyasalardaki en ucuz otomobili araştırıyorlar. Şirketler ise, Aralık ayına özel yaptıkları indirim kampanyalarını peş peşe duyuruyorlar. İşte yeni yıl öncesi son kampanyalar..
İnsanlar uygun fiyata yeni araba bulmakta zorlanıyor. Piyasadaki otomobil tutkunları için mükemmel araçlar listeleniyor. Peki bütçenize hangi araba uygun olacak? İşte Aralık ayı fiyatlarıyla birlikte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobilleri...
Hyundai i10- 719 bin TL
Kia Picanto - 780 bin TL
Fiat Panda - 792 bin 900 TL
Fiat Egea Sedan - 794 bin 900 TL
Hyundai i20 - 799 bin TL
Citroen C3 - 813 bin TL
Seat Ibiza - 825 bin TL
Renault Taliant - 837 bin 900 TL
Renault Clio - 852 bin TL
Fiat Egea Hatchback - 854 bin 900 TL
BONUS: Citroen AMI - 390 bin TL