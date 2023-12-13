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Sıfır araçta en ucuz 10 otomobil! Yeni yıl öncesi son kampanyalar

Sıfır araçta en ucuz 10 otomobil! Yeni yıl öncesi son kampanyalar Sıfır araç almak isteyenler, piyasalardaki en ucuz otomobili araştırıyorlar. Şirketler ise, Aralık ayına özel yaptıkları indirim kampanyalarını peş peşe duyuruyorlar. İşte yeni yıl öncesi son kampanyalar..