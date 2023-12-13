Sıfır araçta en ucuz 10 otomobil! Yeni yıl öncesi son kampanyalar

Sıfır araç almak isteyenler, piyasalardaki en ucuz otomobili araştırıyorlar. Şirketler ise, Aralık ayına özel yaptıkları indirim kampanyalarını peş peşe duyuruyorlar. İşte yeni yıl öncesi son kampanyalar..

Sıfır araçta en ucuz 10 otomobil! Yeni yıl öncesi son kampanyalar
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İnsanlar uygun fiyata yeni araba bulmakta zorlanıyor. Piyasadaki otomobil tutkunları için mükemmel araçlar listeleniyor. Peki bütçenize hangi araba uygun olacak? İşte Aralık ayı fiyatlarıyla birlikte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobilleri...

Hyundai i10- 719 bin TL

Sıfır araçta en ucuz 10 otomobil

Kia Picanto - 780 bin TL

Sıfır araçta en ucuz 10 otomobil

Fiat Panda - 792 bin 900 TL

Sıfır araçta en ucuz 10 otomobil

Fiat Egea Sedan - 794 bin 900 TL

Sıfır araçta en ucuz 10 otomobil

Hyundai i20 - 799 bin TL

Sıfır araçta en ucuz 10 otomobil

Citroen C3 - 813 bin TL

Sıfır araçta en ucuz 10 otomobil

Seat Ibiza - 825 bin TL

Sıfır araçta en ucuz 10 otomobil

Renault Taliant - 837 bin 900 TL

Sıfır araçta en ucuz 10 otomobil

Renault Clio - 852 bin TL

Sıfır araçta en ucuz 10 otomobil

Fiat Egea Hatchback - 854 bin 900 TL

Sıfır araçta en ucuz 10 otomobil

BONUS: Citroen AMI - 390 bin TL

Sıfır araçta en ucuz 10 otomobil

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