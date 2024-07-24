Sıfır ev almak isteyenler dikkat hangi bankalar tüm bedeli karşılıyor!

Ev alımında kredi kullanmak isteyenler, ilk olarak bankanın kredi başvuru kriterlerine uygunluğu sağlamalıdır. Her bankanın belirlediği farklı kriterler olabileceğinden, hangi bankaya başvuracağınızı dikkatle seçmelisiniz.



Başvuru sürecinde gereken belgeleri eksiksiz sunmanız gerekmektedir. Bankanın yetkilendirdiği ekspertiz uzmanı, almak istediğiniz evi değerlendirir ve talep edilen kredi miktarının uygunluğunu kontrol eder. Ekspertiz raporunun ardından, kredi başvurunuz olumlu sonuçlanırsa, tapu işlemlerini tamamlayarak konut kredinizi kullanabilirsiniz. Genellikle ekspertiz raporunda belirtilen ev değerinin %90’ı kadar kredi kullanılabilir. Kalan %10’luk kısmı ise peşinat olarak ödemeniz gerekecektir.



Evin Tamamına Kredi Veren Bankalar

Bazı bankalar, peşinat ödemeden evin tamamına kredi alma imkanı sunmaktadır. Bu bankalar arasında şunlar yer alıyor:

Garanti Bankası



Halkbank

Akbank

Vakıfbank

Ziraat Bankası

HSBC

TEB

Denizbank

QNB Finansbank

Bu bankalar, genellikle evin değerinin %80 oranında kredi imkanı sunmaktadır. Ancak, verilen kredi miktarı bankanın belirlediği kriterlere ve alınacak taşınmazın durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

GARANTİ BANKASI’NDAN PEŞİNATSIZ KONUT KREDİSİ

Garanti Bankası, sıfır evler için peşinatsız konut kredisi sunmaktadır. Yeni bir ev almak isteyenler, bankadan konutun tamamı için kredi alabilir. Kredi yalnızca Türk Lirası cinsinden kullanılabilir ve 240 aya kadar vadelendirme seçeneği sunulmaktadır. Faiz oranları değişkenlik gösterebilir; bu nedenle vade süresinin uzun tutulması aylık taksitleri düşürse de toplam geri ödeme miktarını artırabilir.

AKBANK’IN PEŞİNATSIZ MORTGAGE SEÇENEĞİ



Akbank, peşinatsız konut kredisi imkanı sunarak, ev sahiplerinin tüm ev bedelini kredi olarak kullanabilmesini sağlar. Banka, 100.000 TL krediyi 120 ay vade ile taksitlendirebilir. Başvuruda bulunmak için en yakın Akbank şubesine gitmeniz yeterlidir.

YAPI KREDİ’NİN %100 MORTGAGE SEÇENEĞİ



Yapı Kredi, sıfır evlerin tamamı için kredi sunan bankalardan biridir. Evin ekspertiz değerinin tamamına kadar kredi kullanma imkanı sağlar. Kredi başvurusu sırasında T.C. kimlik belgesi, gelir belgesi ve ikametgah belgesi gerekmektedir.

QNB FİNANSBANK’IN PEŞİNATSIZ EV KREDİSİ



QNB Finansbank, peşinatsız ev kredisi sunarak, 180 ay vadeli konut kredisi seçenekleri sunmaktadır. Sabit faiz oranları ile ödemelerinizi rahatça yapabilirsiniz. Kredi kullanabilmek için bir konuta sahip olmanız gerekmektedir.

BANKALARIN PEŞİNAT İÇİN SUNDUĞU SEÇENEKLER



Bankalar, konut kredisi için peşinat ödemesini karşılamak üzere çeşitli finansal çözümler sunabilir. Bunlar arasında ihtiyaç kredisi seçenekleri bulunmaktadır. İhtiyaç kredisi başvurusu yaparak peşinatınızı nakit olarak elde edebilirsiniz.

KONUT KREDİSİ ÇEKERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER



Konut kredisi alırken dikkat edilmesi gereken en önemli faktörlerden biri kredi notudur. Bankalar, yüksek kredi notuna sahip bireylere daha avantajlı kredi teklifleri sunar. Faiz oranları ve maliyetler de dikkate alınmalıdır. Ayrıca, yüksek tutarlı kredilerin aylık ödemelerini yaparken bütçenizi zorlamamanız önemlidir. Krediyi erken kapatma şansını değerlendirmek, toplam geri ödeme tutarını azaltabilir.

Konut kredisi almak isteyenler için çeşitli bankaların sunduğu fırsatları ve şartları göz önünde bulundurarak en uygun seçeneği tercih etmek önemlidir. Her bankanın sunduğu kredi seçeneklerini ve faiz oranlarını dikkatlice incelemeli ve bütçenize uygun bir plan yapmalısınız.

