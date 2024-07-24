Sıfır otomobil 450 bin TL'ye düştü! Bu fiyat bayilere koşturur

Renault, küresel otomobil üretiminde lider marka olarak biliniyor. Türkiye'de de faaliyeti de bulunan şirket, ikinci el otomobil pazarının şekillenmesinde önemli bir kilometre taşına imza atarken binlerce ikinci el otomobilde yenilik yapan ve satan Renault, tüketicilere çok çeşitli marka ve modellerde geniş seçenekler sunuyor.

Merkezi Fransa'da bulunan Renault, onbinlerce ikinci el otomobilini fabrikasında yenileyerek piyasa koşullarının çok altında fiyatlarla satışa sunuyor.

SATIŞ ÖNCESİ DENETİMLER YAPILMAKTADIR





Rakiplerinin neredeyse yarısı fiyatındaki arabalar milyonlara cazip gelse de bu arabalara güvenlik amacıyla yaklaşanların sayısı oldukça az. Bundan dolayı Renault yetkilileri, satışlarına başlanacak olan her ürünün tıpkı yeni bir araba gibi kapsamlı bir güvenlik testinden başarıyla geçtiğini iddia ederken, yol testleri, profesyonel, diagnostik, mekanik ve kaporta onarımlarının yanı sıra boyama prosedürleri, Renault kozmetik prosedürleri (iç mekan) detaylandırma) ve dış cephe temizliği), kalite kontrol vb. gibi birçok işlemin gerçekleştirildiği belirtildi. Fabrikada yenilenen araçlarda firma onay alan parçalar kullanıldığı da edinilen bilgilerin arasında yer aldı.

450 BİN LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLAR İLE SATILACAK

Fabrika Renault, Dacia, Fiat, Opel, Nissan, Ford, Peugeot, Volkswagen, Citroën, Hyundai, BMW, Kia, Toyota, Skoda, Audi, Koltuk, Honda, Land Rover, Jeep, Suzuki, Alfa Romeo, Chevrolet, Daihatsu, Jaguar Porsche ve Volvo markalarının ikinci el otomobillerini yenilemeye başladı.

Otomobil satış skalasında ise, taban fiyat 450 bin lira olurken, lüks otomobiller 2 milyon liranın üzerinde fiyatlarla satışa sunuluyor.