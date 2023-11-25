Sıfır ve ikinci el araçlar için ÖTV'nin 'Ö'sü bile yetti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamalarda ÖTV indirimi vaadinde bulunurken devamında ise Resmi Gazete üzerinde ÖTV'yi 3 katına kadar artırma ya da sıfırlama hakkının Cumhurbaşkanına verildiği bilgisi yayınlandı. Tüm vatandaşlarda ÖTV indirimi beklentisi oluşurken piyasalar bu durum sonrasında doğrudan etkilendi.

Otomotiv işletmecisi Göksel Erkoyuncu, piyasanın hareketliliğine karşılık olarak açıklamalarda bulundu. Araba planı olanlar isteğini ertelerken ÖTV indiriminin gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu. ÖTV indirimi gelirse araç fiyatları düşer mantığıyla ilerleyerek arabasını bir an önce satmak isteyenlerde var.

Ticari kaygılarla isimler gizli tutulurken İstanbul'daki oto galeride satışlar azalırken ÖTV indirimi beklentisiyle satış yapılmadığı bilgisi verildi.

Ankara'da bulunan oto galeriden aynı sorulara yanıt aranırken satış elemanı, ÖTV indirimi beklentisiyle birkaç günük satışlarda olumsuzluk olduğu söylendi. ÖTV beklentisi oluşurken bir yılda krediler yükseltildi bankalar kredi vermekte zorluk çıkarmalara değindi.

ÖTV İNDİRİMİNDE SON DURUM

ÖTV indirimi ya da matrah güncellemesiyle uygulamalar yapılırken fiyatlarına etki edeceği değerlendirilmeye tutuldu. İlk önce araç fiyatlarının neden arttığı araştırılmaya başlandı. Uzmanlar küresel çip krizi ya da döviz kuruna bağlı konteyner krizi gibi etmenler ortadan kalkmadıkça araç arzının beklenen seviyeye gelmediğinden arz sağlanamadıkça da hiçbir vergi indiriminin etkili olmadığı üzerinde değerlendirmelerde bulundu.





YÜZDE 80'LİK ÖTV DİLİMLİK

Türkiye’de çıplak fiyatı 120 bin TL’ye kadar olan bir araca %45, 120-150 bin TL olana %50, 150-175 bin TL olana %60, 175-200 bin TL olana ise %70 ÖTV uygulanıyor.

Matrahı 200 bin TL üstündeki araçların ÖTV’si ise yüzde 80.

Artan araç fiyatları sebebiyle Türkiye’deki araçların büyük çoğunluğu %80’lik ÖTV dilimine giriyor.

Yüzde 80’lik ÖTV diliminin altındaki model sayısı 10’un altına düştüğü, başka bir deyişle, 400 bin TL’nin altında sınırlı sayıda araç bulunduğu ifade ediliyor.

Vergisiz çıplak fiyatlar 120 bin TL olan bir araç kalmadığına değinilerek günümüzde 513 bin TL'lik bir araç almanız için %80 ÖTV ödemeniz gerekiyor. Yani çıplak fiyat 284 bin TL iken, siz %80 ÖTV ile 513 bin TL ödeme yapılıyor.