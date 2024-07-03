Sigara fiyatlarına rekor zam geldi! Güncel sigara fiyatları açıklandı

TÜRKİYE’DE SİGARA FİYATLARINA ZAM: YENİ FİYATLAR AÇIKLANDI



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verileri sonrasında sigara fiyatlarına zam geldi. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) miktarı, 6 aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (YİÜFE) olan %19.49 oranında otomatik olarak artırıldı. Bu gelişmenin ardından sigara grupları yeni fiyatlarını açıkladı.

ÖTV ARTIŞI VE SİGARA FİYATLARINA ETKİSİ

TÜİK’in enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, sigara fiyatlarındaki artış da kaçınılmaz oldu. ÖTV miktarındaki %19.49 oranındaki artış, sigara fiyatlarına doğrudan yansıdı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, güncel fiyat listesini sosyal medya hesabından paylaşarak tüketicilere duyurdu.

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigara fiyatlarına yapılan zamları şu sözlerle açıkladı: “Sigaraya 9 TL zam geçişi oldu. Bazı çeşitlerine 10 TL geldi. Memlekete hayırlı uğurlu olsun.” Bu açıklamanın ardından JTI grubunda güncel fiyatlar da belli oldu. Sigara markalarına göre fiyatlar, yeni zamlarla birlikte aşağıdaki şekilde güncellendi:









