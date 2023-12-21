Sigaraya dev zam yolda! Bu zam sigara bıraktırır: O rakamdan satılacak

Yılbaşı öncesinde vergi haberleri gündemi sarstı. Son dakika açıklamalarına göre, 2024 yılında sigara fiyatlarına önemli bir zam yapılacak. Yapılan açıklamada, bir paket sigaradan alınan maktu özel tüketim vergisi tutarının 42 lira 96 kuruş seviyesine çıkarılacağı belirtildi.

Haberin detaylarına göre, sigara fiyatlarına gelecek olan bu zammın yanı sıra yüzde 20 seviyesindeki Katma Değer Vergisi (KDV) de dikkate alındığında, diğer maliyetler göz ardı edildiğinde bile bir paket sigaranın fiyatının 51 lira 50 kuruş seviyesine ulaşabileceği ifade edildi.





Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Aralık tarihinde açıklanan enflasyon rakamları da zam haberiyle örtüşüyor. Aralık ayı enflasyonu göz önüne alındığında, 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 53.40 seviyesinde olduğu ve Üretici Fiyat Endeksi'nin yüzde 53.15 arttığı belirtiliyor.

Sigara fiyatlarındaki bu artışın, 12 aylık ortalamalar göz önüne alındığında, en ucuz sigara paketinin 60 ile 65 lira arasında bir fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor. Maliyetlerin ve vergilerin etkisiyle belirlenecek yeni fiyatlar, tütün ürünleri tüketicileri için ciddi bir mali yük getirecek gibi görünüyor.