Sigaraya tövbe ettirecek zam! Bir gecede 6 TL birden geldi: İşte yeni sigara fiyatları

Sigara sektöründe dün yaşanan fiyat dalgalanmaları, tüketicilerin cebini yakmaya devam ediyor. Dün, J.T.İ. markasının sigara ürünlerine uygulanan 9 TL’lik zam, piyasada dikkat çekici bir yükseliş olarak kayıtlara geçmişti. Bu artışla birlikte, markanın en ekonomik sigara paketinin fiyatı 58 TL’ye ulaştı.





REKOR ZAMDA SİGARA FİYATLARI CEP YAKTI!

Sigara endüstrisindeki son fiyat güncellemesi, P.M. markasının ürünlerini ise yeni bir maliyet boyutuna taşıdı. Bu sabah yapılan açıklamaya göre, yapılan zamlarda, markanın en ekonomik sigara paketi için fiyat 60 TL’ye çıkarken, en yüksek fiyatlı paketin etiketi 67 TL olarak belirlendi. Bu fiyat artışının, bugünden itibaren tüketiciler için geçerli olacağı bildirildi.