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Sigorta Sektörü 2025'te 30 Milyar Dolar Büyüklüğe Ulaşacak

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, 2025 yılında sigorta sektörünün 30 milyar dolara ulaşacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 19:16
Sigorta Sektörü 2025'te 30 Milyar Dolar Büyüklüğe Ulaşacak

Türkiye Sigorta Sektöründe Büyük Büyüme Beklentisi

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, 2025 yılı itibarıyla sigorta sektörünün 30 milyar dolar hacmine ulaşmasını öngördüklerini açıkladı. Gülen, bu büyüklüğün sektördeki maliyetlerin kontrol altına alınmasıyla mümkün olacağını ifade etti.

2024 Yolunda İyi İşaretler

TSB'den gelen bilgilere göre, sektör 2024 yılında enflasyona karşı dayanıklılığını koruyarak 26 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Ayrıca, öz sermayesinin güçlendiği ve öz sermaye karlılığının arttığı vurgulandı.

Genel Kurulda Önemli Vurgular

İstanbul’da gerçekleştirilen 71. Olağan Genel Kurul toplantısında konuşan Gülen, her paydaşı kucaklayan bir büyüme stratejisi benimsediklerini belirtti. Sektörün genel mali yapısının güçlü olduğunu, yaşanan sorunların ise özellikle trafik sigortası branşında yoğunlaştığını kaydetti.

Deprem Riski ve Ekonomik Kayıp

Uğur Gülen, olası bir İstanbul depreminde 300 milyar dolar ekonomik kayıp olabileceğini ve bunun yaklaşık 25-30 milyar dolarının sigorta sektörü tarafından karşılanacağını öngördü. Bu bağlamda, Deprem Odaklı Sigorta Reform Ajandası hakkında bilgiler verdi.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde Büyüme

Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) 17 milyonu aşan katılımcı sayısıyla büyük bir tasarruf aracı haline geldiğine dikkat çeken Gülen, 1,4 trilyon lira fon büyüklüğüyle BES'in büyüme trendinin devam edeceğini vurguladı.

Gülen, %30’luk devlet katkısının vatandaşların sisteme ilgisini artırmada önemli bir rol oynadığını belirterek, gündemde olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin (TES) devreye girmesiyle BES’te büyümenin daha da ivmeleneceğini ifade etti.

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