Siirt'te 559 milyonluk asfalt yatırımı 330 milyon TL amorti etti

Siirt’te 2024 yılında 110 dönümlük alanda kurulan asfalt plenti, taş kırma ve eleme tesisi yatırımı, kısa sürede önemli bir geri dönüş sağladı. Toplam maliyeti 559 milyon TL olan tesisin 330 milyon TL'sı amorti edildi ve üretilen asfalt bölgedeki birçok yolda kullanıldı.

Yatırımın kapsamı ve tesis özellikleri

Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında, 110 bin metrekare alana kurulan tesiste; saatte 160 ton kapasiteli asfalt plenti, 250 ton kapasiteli taş kırma ve eleme tesisi, saatte 500 ton üretim kapasiteli stabilizasyon tesisi, bin ton kapasiteli su deposu ve idari bina bulunuyor.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya'nın açıklamaları

Vali ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, 2024 yılında hazine ve taş ocağı olarak kullanılan alanın İl Özel İdarenin tahsisiyle tesise dönüştürüldüğünü belirtti. Kızılkaya, 50 iş makinesinden oluşan sistemin ve makinelerin kurulumu ile araçların maliyetlerini şu şekilde aktardı: "Makinelerin kurulumu ihale rakamlarıyla 212 milyon liraya, araçlar ise 347 milyon liraya mal oldu. Bu tesis toplamda 559 milyon liraya mal oldu."

Vali Kızılkaya, tesisin haziran başı itibariyle aktif hale getirildiğini söyleyerek, "Bu yatırımın 330 milyonunu amorti ettik. Bu tesis, yapmış olduğumuz yatırımı geri getireceğini görmüş olduk" dedi ve destek verenlere teşekkür etti.

Üretim, kullanım ve istihdam

Vali Kızılkaya, tesisin kırsal ulaşım konforunu artırma ve tarım-hayvancılığa katkı sağlama amaçlı kurulduğunu vurguladı. Açıklamada, tesisle birlikte 69 kişiye istihdam sağlandığı; aileler düşünüldüğünde bu rakamın daha büyük bir kesime karşılık geldiği ifade edildi. Bu yıl toplam 164 bin ton asfalt döküldüğü, bunun 111 kilometre kırsal asfaltına denk geldiği belirtildi.

Kurum içi kapasite ve maliyet avantajı

Kızılkaya, tesis sayesinde artık sık ihale süreçlerine ve dışarıdan hizmet alımına ihtiyaç kalmadığını, bunun hem nakdi tasarruf hem de zaman kazancı sağladığını söyledi. Ayrıca, özel idarenin envanterinde bulunan iş makinelerinin afet ve acil durumlarda da önemli bir güven sağladığını vurguladı.

Enerji ve maliyet düşürme hedefleri

Tesisin bulunduğu alanın aynı zamanda ocak niteliğinde olduğunu ve malzemenin büyük bölümünün sahadan sağlandığını belirten Vali Kızılkaya, önümüzdeki dönemde maliyetleri daha da düşürmek için tesise güneş enerji sistemi kurulacağını açıkladı. "Güneş enerji sistemiyle bu tesisin elektrik ihtiyacını da sıfırlamış olacağız. Malzemeyi büyük ölçüde buradan çıkartıyoruz. Suyunu da sağladık. Güneş enerjisiyle elektriğini de sağlarsak, dışarıdan sadece bitüm ve doğal gaz kalıyor maliyet girdilerimiz olarak" dedi.

Siirt'in yerel hizmet üretim kapasitesini güçlendiren bu yatırım, kısa sürede sağladığı amortisman ve üretimle bölge ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyor.

