Simav'da 12 bin tavuk kapasiteli işletmeye yumurta paketleme onayı

Kütahya'nın Simav ilçesi Kuşu beldesindeki 12 bin tavuk kapasiteli işletmeye, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yumurta paketleme için İşletme Onay Belgesi verildi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 12:38
Simav'da 12 bin tavuk kapasiteli işletmeye yumurta paketleme onayı

Simav'da 12 bin tavuk kapasiteli işletmeye yumurta paketleme onayı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden İşletme Onay Belgesi

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesindeki yeni ticari yumurtacı kanatlı işletmesine, 12 bin tavuk kapasiteli olması dolayısıyla yumurta paketleme faaliyeti için gerekli İşletme Onay Belgesi verildi.

Ziyareti gerçekleştiren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, belgenin yumurtaların kümes yolculuğundan sofraya kadar düzgünce izlenmesini sağlayacak prosedürlerin uygulanmasındaki önemine dikkat çekti ve belgeyi işletme sahibine teslim etti.

Teslim edilen onay belgesiyle ilgili işlem ve denetim süreçlerinin takip edileceği bildirildi.

SİMAV’DA 12 BİN TAVUK KAPASİTELİ İŞLETMEYE YUMURTA PAKETLEME FAALİYETİ İÇİN ONAY...

SİMAV’DA 12 BİN TAVUK KAPASİTELİ İŞLETMEYE YUMURTA PAKETLEME FAALİYETİ İÇİN ONAY BELGESİ

SİMAV’DA 12 BİN TAVUK KAPASİTELİ İŞLETMEYE YUMURTA PAKETLEME FAALİYETİ İÇİN ONAY...

İLGİLİ HABERLER

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Akbank ve Arya Yatırım: Yatırıma Hazırlık Programı 2. Dönem Mezunları
2
Çameli Belediyesi IPARD III’ten 13 milyon 740 bin 552 TL hibe aldı
3
Simav'da 12 bin tavuk kapasiteli işletmeye yumurta paketleme onayı
4
ATO Başkanı Baran: Türkiye-Belarus Ticaretini Güçlendirecek İyi Niyet Protokolü
5
Trabzon'da Mezgit ve İstavrit Tezgahları: Fiyatlar ve Hamsi Beklentisi
6
Kırmızı ette indirim baskısı besiciyi zorluyor — 'Fiyatı üretici belirler'
7
Sabiha Gökçen’den Bilbao’ya direkt uçuşlar başladı

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği