Simav'da 12 bin tavuk kapasiteli işletmeye yumurta paketleme onayı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden İşletme Onay Belgesi

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesindeki yeni ticari yumurtacı kanatlı işletmesine, 12 bin tavuk kapasiteli olması dolayısıyla yumurta paketleme faaliyeti için gerekli İşletme Onay Belgesi verildi.

Ziyareti gerçekleştiren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, belgenin yumurtaların kümes yolculuğundan sofraya kadar düzgünce izlenmesini sağlayacak prosedürlerin uygulanmasındaki önemine dikkat çekti ve belgeyi işletme sahibine teslim etti.

Teslim edilen onay belgesiyle ilgili işlem ve denetim süreçlerinin takip edileceği bildirildi.

SİMAV’DA 12 BİN TAVUK KAPASİTELİ İŞLETMEYE YUMURTA PAKETLEME FAALİYETİ İÇİN ONAY BELGESİ