Simav TDİOSB 2026 bütçesi 664 milyon 180 bin TL: Jeotermal sondaj ve altyapıda son durum

Simav TDİOSB 2026 bütçesi 664 milyon 180 bin TL ile onaylandı

Simav Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) yatırımlarının mevcut durumu ve 2026 yılı bütçesi değerlendirilmek üzere toplantı düzenlendi.

Toplantı ve katılımcılar

Program, Kütahya Valiliği Toplantı Salonu’nda Vali Musa Işın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu ile Simav TDİOSB Müdürü Hasan Göksel Ilgaz katıldı ve bölgede yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.

Jeotermal sondaj ve altyapı çalışmaları

Toplantıda jeotermal sondajdan altyapıya kadar tüm süreçler ayrıntılı şekilde ele alındı. Bölge genelinde 10 noktadaki sondaj çalışmalarının tamamlandığı ve 3 yeni kuyunun daha açılmasının planlandığı bildirildi.

Atık su ve yağmur suyu hatlarında 7 bin 805 metre borulama yapıldığı, jeotermal iletim hattında ise 7 bin 760 metrelik altyapının tamamlandığı, sera ve sanayi parsellerine yönelik branşman bağlantılarının hazır hale getirildiği aktarıldı.

Ayrıca bin 500 metreküplük su deposunun tamamlanarak kullanıma hazır olduğu ve soğuk su kuyularında çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

Elektrik, aydınlatma ve telekom altyapısı

Elektrik altyapısında ana hatlar ve parseller dâhil olmak üzere 53 bin 780 metre XLPE kablo döşendiği; dağıtım merkezlerinin tamamlandığı ve 33 adet hücre montajı gerçekleştirildiği açıklandı.

Çevre aydınlatması ve telekom altyapısında 4 bin 575 metre aydınlatma kablosu, 110 aydınlatma direği, 9 bin 141 metre telekom borusu döşendiği ve 61 menhol yerleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

2026 yatırım bütçesi ve değerlendirmeler

Toplantı sonunda Simav TDİOSB’nin 2026 yatırım bütçesinin 664 milyon 180 bin TL olarak belirlendiği duyuruldu.

Vali Musa Işın, Simav’ın jeotermal tarım potansiyelinin her geçen gün güçlendiğini vurgulayarak çalışmaların titizlikle takip edildiğini ve yatırım süreçlerinin hızla devam edeceğini ifade etti.

SİMAV TARIMA DAYALI İHTİSAS (JEOTERMAL SERA) ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NİN (OSB) MEVCUT DURUMU, TAMAMLANAN YATIRIMLAR VE 2026 YILI BÜTÇESİYLE İLGİLİ TOPLANTI DÜZENLENDİ. YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA, 664 MİLYON 180 BİN TL OLARAK BELİRLENDİĞİ AÇIKLANDI.