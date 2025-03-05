Şimşek ve Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı ile Ekonomik İşbirliğini Görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Ticaret Bakanı Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov ile ikili ekonomik ilişkileri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 20:10
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 20:10
Şimşek ve Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı ile Ekonomik İşbirliğini Görüştü

Türkiye ve Azerbaycan Ekonomik İlişkileri Güçleniyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla bu görüşmeyi duyurdu.

Yeni Fırsatlar ve İşbirlikleri Konuşuldu

Bakan Bolat, görüşmenin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak ülkemizi ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ziyareti çerçevesinde yapıldığını belirtti. Görüşmede, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınmasının yanı sıra yeni iş birliği alanları ve fırsatlarının değerlendirildiğini ifade etti.

Stratejik Bağların Güçlenmesi

Bolat ayrıca, iki ülke arasındaki köklü bağların, yeni açılan Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı ile daha da güçleneceğini vurguladı. Bu yeni gelişmenin, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki stratejik ilişkileri güçlendireceğini kaydetti.

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