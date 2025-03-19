Şırnaklı Genç Kız KOSGEB Desteğiyle Çocuk Kıyafetleri Üretiyor

20 yaşındaki Azize Ergün, KOSGEB desteğiyle Cizre'de çocuk kıyafetleri üretiyor ve istihdam sağlıyor.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 11:22
Şırnaklı Genç Kız KOSGEB Desteğiyle Çocuk Kıyafetleri Üretiyor

Cizre'de Genç Girişimci Başarı Hikayesi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Azize Ergün, KOSGEB'den aldığı destekle çocuk kıyafetleri üretmeye başladı. Genç girişimci, ailesinin maddi desteğiyle evdeki dikiş makinesi ile başlangıç yaparak, sosyal medya aracılığıyla ürünlerini satışa sunmaya başlıyor.

Atölyesini KOSGEB Desteğiyle Kurdu

İşini daha da büyütmek adına Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'na başvuran Ergün, %100 makine desteği alarak, Cudi Mahallesi'nde 50 metrekarelik bir atölye açtı. Şu anda 10 dikiş makinesi ile çalışan Ergün, atölyesinde 12 kişiye istihdam sağlıyor.

Ürünleri Yurt Dışına Ulaşıyor

Ergün'ün 0-14 yaş arası kız çocukları için ürettiği abiye kıyafetler, hem internet üzerinden hem de kendi mağazasında satışa sunulmakta. Genç girişimci, şimdiye kadar Suudi Arabistan, İran, İngiltere, Almanya ve Irak'a ürün satışı gerçekleştirdi. Yaklaşık 20 ürünü kargo ile bu ülkelere gönderdi.

İşini Sevgisiyle Büyütüyor

Azize Ergün, AA muhabirine verdiği demeçte, "İlkokul 4. sınıfta izlediğim bir dizideki kıyafetten etkilenerek çizimler yapmaya başladım" dedi. Pandemi döneminin kendisine çeşitli tasarımlar üretme fırsatı verdiğini dile getiren Ergün, "İşimi severek yapıyorum. Çalışanlarla birlikte uyumlu bir şekilde üretim yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Ekibin Genç Dinamizmi

Atölyede çalışan 19 yaşındaki Belgin Enç, "Atölye sahibinin genç olması bizim için büyük bir avantaj. Bizim halimizden anlıyor" ifadeleriyle duyduğu mutluluğu paylaştı.

Aile Desteği ve Gurur

Azize Ergün'ün annesi Rukiye Ergün, kızının hayal ettiği mesleği gerçekleştirdiğini dile getirerek, "Kızım pandemi döneminde bu hayalini hayata geçirdi. Şimdi atölye kurdu, onunla gurur duyuyoruz" dedi.

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