Sivas'ta 4.500 TL Yakacak Desteği — Başvurular 17-21 Kasım 2026

Sivas Belediyesi, 2026 kış dönemi için ihtiyaç sahibi ailelere toplam 4.500 TL nakit yakacak desteği başvurularını 17-21 Kasım 2026 tarihlerinde alacak.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 13:04
Sivas'ta 4.500 TL Yakacak Desteği — Başvurular 17-21 Kasım 2026

Sivas'ta İhtiyaç Sahiplerine 4.500 TL Yakacak Desteği Başlıyor

Sivas Belediyesi, 2026 yılı kış dönemi için dar gelirli ailelere yönelik nakit yakacak yardımını yeniden hayata geçiriyor. Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun tarafından yapılan açıklamada, başvuruların 17 Kasım Pazartesi başlayıp 21 Kasım Cuma sona ereceği bildirildi.

Başvuru Süreci ve Kriterler

Başvurular, vatandaşların belediyenin internet sitesinde yer alan sosyal destek modülü üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilecek. Başkan Uzun, "İhtiyaç sahibi ailelerimiz Belediyemizin internet sitesinde bulunan sosyal destek modülü üzerinden giriş yaparak başvurularını kolayca gerçekleştirebilirler. Başvurular 17-21 Kasım tarihleri arasında alınacak" ifadelerini kullandı. Başvurular, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından belirlenen kriterlere göre değerlendirilecek.

Ödeme Planı

Yardımın toplam tutarı 4.500 TL olup hak sahiplerine üç eşit taksitte ödenecek. Hak kazanan ailelerin Gülkart hesaplarına; Ocak ayında 1.500 TL, Şubat ayında 1.500 TL ve Mart ayında 1.500 TL yatırılacak.

Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, sürece yönelik değerlendirmesinde, "Desteğimizin ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, süreçte emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

SİVAS BELEDİYESİ, 2026 YILI İÇİN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE YÖNELİK NAKİT YAKACAK DESTEĞİ...

SİVAS BELEDİYESİ, 2026 YILI İÇİN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE YÖNELİK NAKİT YAKACAK DESTEĞİ BAŞVURULARINI 17-21 KASIM TARİHLERİ ARASINDA ALACAK. HAK SAHİPLERİNE TOPLAM 4.500 TL DESTEK SAĞLANACAK.

SİVAS BELEDİYESİ, 2026 YILI İÇİN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE YÖNELİK NAKİT YAKACAK DESTEĞİ...

İLGİLİ HABERLER

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
LPG İthalatı Temmuzda Yüzde 3,4 Artışla 317 bin 290 Ton
2
Dolar/TL 37,99 Seviyesinde Yükselişte
3
E-Ticarette Tevkifat Uygulaması: Yeni Usul ve Esaslar Belirlendi
4
Spiridon II Bandırma Açıklarından Uruguay'a Dönerken Uzmanlardan 'Acil Tehdit' Uyarısı
5
Sarıgöl'de bağ budama yevmiyesi günlük 1500 lira olarak belirlendi
6
Muğla Büyükşehir'den Okullara Ara Tatil Bakımı: 185 Atatürk Büstü ve 84 Köşe
7
Sivas'ta 4.500 TL Yakacak Desteği — Başvurular 17-21 Kasım 2026

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı