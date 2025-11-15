Sivas'ta 4.500 TL Yakacak Desteği — Başvurular 17-21 Kasım 2026

Sivas'ta İhtiyaç Sahiplerine 4.500 TL Yakacak Desteği Başlıyor

Sivas Belediyesi, 2026 yılı kış dönemi için dar gelirli ailelere yönelik nakit yakacak yardımını yeniden hayata geçiriyor. Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun tarafından yapılan açıklamada, başvuruların 17 Kasım Pazartesi başlayıp 21 Kasım Cuma sona ereceği bildirildi.

Başvuru Süreci ve Kriterler

Başvurular, vatandaşların belediyenin internet sitesinde yer alan sosyal destek modülü üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilecek. Başkan Uzun, "İhtiyaç sahibi ailelerimiz Belediyemizin internet sitesinde bulunan sosyal destek modülü üzerinden giriş yaparak başvurularını kolayca gerçekleştirebilirler. Başvurular 17-21 Kasım tarihleri arasında alınacak" ifadelerini kullandı. Başvurular, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından belirlenen kriterlere göre değerlendirilecek.

Ödeme Planı

Yardımın toplam tutarı 4.500 TL olup hak sahiplerine üç eşit taksitte ödenecek. Hak kazanan ailelerin Gülkart hesaplarına; Ocak ayında 1.500 TL, Şubat ayında 1.500 TL ve Mart ayında 1.500 TL yatırılacak.

Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, sürece yönelik değerlendirmesinde, "Desteğimizin ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, süreçte emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

