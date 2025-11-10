Sivas'ta 5 Ekmeklik Buğday Çeşidi Pilot Alanda Toprakla Buluştu

Sivas Zara'da 5 farklı ekmeklik buğday çeşidi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi işbirliğiyle pilot tarlada ilk kez ekildi.

Sivas’ın Zara ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi işbirliğinde buğday-arpa demonstrasyon çalışmaları başlatıldı. Proje kapsamında daha önce nadasa bırakılmış tarlalarda pilot ekimler gerçekleştirildi.

Çiftçiler Hüseyin Önder ve İbrahim Bahçıvan'a ait Tödürge köyündeki arazilerde ilk kez Gündüzalp, Hayrıbol, Kuantum, Man 2021 ve İlir ekmeklik buğday çeşitlerinin ekimi yapıldı. Amaç, pilot bölgedeki bu yeni çeşitlerin ekimini test ederek çiftçilere modern tarım teknikleri ve verim artırıcı yöntemler sunmak.

En üst verimi almaya çalışacağız

"İlçe Tarım ve Ziraat Odası bünyesinde Tödürge köyünde 20 dönümlük bir arazide, kendi arazimizde beş farklı ekmeklik buğday çeşidini, daha önce ekilmemiş bir buğday çeşidini deniyoruz. Toprak verimi iyi. Toprağın kalitesi şu an iyi, ekime hazır. Buğdayımızı attık, 15 gün ortalama gübre kullanıyoruz. Buğdayları da ortalama 22, 23 kilo olarak ekiyoruz. İlk defa deniyoruz. Verimi hep birlikte göreceğiz. Elimizden gelen tüm hazırlığı yaptık. Nadas tarlamızdı zaten. Pullukla sürdük, sonrasında ikilemesini, diskalosunu çektik, şu anda da mibzerle ekimini gerçekleştiriyoruz. Sonrasında da zaten ilerleyen dönemlerde, yani bahar döneminde üst gübresini vereceğiz, ilaçlarını atacağız. Elimizden gelen tüm işlemleri gerçekleştirip en üst verimi almaya çalışacağız" dedi.

