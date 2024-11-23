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Sivil Toplum Kuruluşlarından Öğretmenler Günü Mesajları

Sivil toplum kuruluşları, Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerin toplumdaki önemli rolünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 13:10
Sivil Toplum Kuruluşlarından Öğretmenler Günü Mesajları

Öğretmenler Günü'nde Anlamlı Mesajlar

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri farklı mesajlar yayımladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, öğretmenlerin toplumun gelişiminde kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, mesajında, "İyi yetişmiş, donanımlı öğretmenlerin yetiştireceği genç nesiller, toplumu medeniyet yarışında ileri götürecek en büyük güçtür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği gibi, cehaleti yok eden öğretmenlerimiz, geçmişin öğretilerini geleceğimize taşımakta başrol oynamaktadır." ifadelerini kullandı.

Bendevi Palandöken'den Vurgu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mesajında esnaf ve sanatkarların eğitimdeki rolüne değinerek, "Çıraklık ve ustalık kültürüyle esnaf ve sanatkarlarımızın yanında yetişen gençler, öğretmenlerimizin eğitim ışığıyla birleşerek topluma faydalı bireyler olarak yetişmiştir." dedi.

Emre Kartaloğlu'nun Değerlendirmesi

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu ise öğretmenlerin, sadece bilgi aktarımında bulunmadığını; aynı zamanda öğrencilerini hayata hazırlayan, toplumu inşa eden rehberler olduklarının altını çizdi. Kartaloğlu, "Öğretmenlerimizin özverili çabaları sayesinde eğitim, toplumsal gelişimin temeli olmaktadır." şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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