Sivrihisar'da 66 Dönüm Arpa Hasadı: Belediyeden Yemlik ve Tohumluk Desteği

Eskişehir Büyükşehir ve Sivrihisar Belediyesi, Gülçayır'da 66 dönümlük atıl arazide arpa ekimi ve hasadıyla yemlik ve tohumluk üretip üreticilere dağıttı.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:43
Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde, ekimi yapılmayan belediyeye ait arazilerin üretime kazandırılması kapsamında Gülçayır Mahallesi’nde gerçekleştirilen arpa hasadı tamamlandı; ürünler yemlik ve tohumluk olarak üreticilere dağıtıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile sürdürülen "Tarım Arazilerinin Tarıma Kazandırılması İş Birliği Protokolü" kapsamında Gülçayır Mahallesi'ndeki belediye arazilerinde ekim ve hasat çalışmaları başarıyla yürütüldü. Hasadı yapılan arpa elenip temizlenerek yemlik ve tohumluk olarak ayrıştırıldı ve mahalle sakinlerine dağıtıldı.

Dağıtım törenine Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Bükülmez, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Senem Acar, Gülçayır Mahalle Muhtarı Serkan Pürtek ve üreticiler katıldı.

Habil Dökmeci: "Bugün burada, Sivrihisar’ın bereketli topraklarında yürüttüğümüz önemli bir çalışmanın sonuçlarını sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Eskişehir Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte hayata geçirdiğimiz iş birliği protokolü sayesinde, uzun süredir atıl durumda bulunan belediye arazilerini yeniden üretime kazandırıyor, bu toprakların potansiyelini tekrar harekete geçiriyoruz. Bu yıl kırsal mahallelerimizde toplam 66 dönümlük alanda arpa ekimi gerçekleştirdik. Yapılan ekimler sayesinde hem bölgemizin tarımsal üretim kapasitesini artırdık hem de çiftçimizin en çok ihtiyaç duyduğu yemlik ve tohumluk desteğini kendi imkânlarımızla üretmiş olduk. Hem üretim maliyetlerinizi azaltmayı hem de tarımsal faaliyetlerin devamlılığına katkı sunmayı hedefliyoruz. Güçlü bir Sivrihisar’ın yolu güçlü üreticiden geçer. Bu nedenle, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce ile birlikte, her zaman olduğu gibi çiftçimizin yanında durmaya, toprağı işleyen herkese destek olmaya kararlıyız."

Metin Bükülmez: "Biliyoruz ki üreticilerimiz, alın teriyle hem şehrimizin hem ülkemizin geleceğine katkı sağlıyor. Sağladığımız yemlik ve tohumluk desteği ile hedefimiz, hem hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini artırmak hem de üreticilerimize ekonomik olarak nefes aldırmaktır. Tarımsal Hizmetler Dairemiz, bu desteklerini önümüzdeki dönemlerde artırarak devam edecek. Üreten, emek veren ve toprağa değer katan tüm üreticilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Birlikte daha güçlü, daha verimli ve daha umut dolu bir gelecek için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce öncülüğünde çalışmaya devam edeceğiz."

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi çalışmaların kent genelinde atıl tarım arazilerini ekonomiye kazandırma, tarımsal üretimi artırma ve kırsal kalkınmayı güçlendirme amaçlarıyla devam edeceğini bildirdi.

