SOCAR Türkiye'den 7 Milyar Dolar Petrokimya Yatırımı

SOCAR Türkiye'den Petrokimya Alanında Büyük Yatırım

SOCAR Türkiye, yaklaşık 7 milyar dolar değerinde yeni petrokimya yatırımına dair detayları açıkladı. İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, şirketin uzun vadeli yatırımlarından biri olan "Master Plan" projesinin ayrıntıları paylaşıldı. Toplantıda, petrokimya alanında yapılacak yatırımlara yönelik ilk fizibilite çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Yeni Üretim Üniteleri ve Modernizasyon

Master Plan kapsamında, yeni petrokimya üretim üniteleri kurulacağı ve mevcut tesislerin modernizasyonu için önemli adımların atılacağı bilgisi verildi. Bu sürecin, SOCAR Türkiye'nin petrokimya odaklı büyüme stratejisinin ayrılmaz bir parçasını oluşturacağı vurgulandı.

2008'den Bu Yana 18,5 Milyar Dolar Yatırım

SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Elchin Ibadov, 2008'de faaliyete geçen şirketin bugüne kadar toplam 18,5 milyar dolar yatırım gerçekleştirdiğini duyurdu. Ibadov, Türkiye'nin en büyük dış yatırımcısı konumundaki şirketin, doğrudan ve dolaylı olarak 10 bin kişiye istihdam sağladığını belirtti.

Kapasite Artışı ve Doğal Gaz Taşımacılığı

Son yıllardaki gelişmelere değinen Ibadov, STAR Rafineri'deki ilk planlı bakım duruşunun tamamlandığını ve bunun sonucunda rafineri kapasitesinin %2,5 arttığını söyledi. Bu artışla birlikte ham petrol işleme kapasitelerinin yıllık 13 milyon tona çıktığını ifade etti.

FEED Süreci ve Proje Tamamlanma Beklentisi

SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Kanan Mirzayev, Petkim ve petrokimya sektörünün gelişimine katkı sağlayacak birçok proje üzerinde çalışıldığını açıkladı. Mirzayev, Master Plan projesine yönelik 2026 yılının sonuna kadar FEED sürecinin tamamlanmasını beklediklerini belirtti.

Bu süreçle birlikte şirket, projede nihai karar aşamasına geçebilecektir. Uzun vadede sektörde stratejik bir konum elde etmeyi hedefleyen SOCAR Türkiye, 7 milyar dolarlık yatırım planıyla dikkatleri üzerine çekiyor.