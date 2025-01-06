DOLAR
35,32 0,18%
EURO
36,7 -0,53%
ALTIN
2.986,89 0,42%
BITCOIN
3.593.611,51 -3,55%

SOCAR Türkiye'den 7 Milyar Dolar Petrokimya Yatırımı

SOCAR Türkiye, 7 milyar dolarlık petrokimya yatırımıyla ilgili projelerini duyurdu. Master Plan kapsamında önemli adımlar atılacak.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 17:08
SOCAR Türkiye'den 7 Milyar Dolar Petrokimya Yatırımı

SOCAR Türkiye'den Petrokimya Alanında Büyük Yatırım

SOCAR Türkiye, yaklaşık 7 milyar dolar değerinde yeni petrokimya yatırımına dair detayları açıkladı. İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, şirketin uzun vadeli yatırımlarından biri olan "Master Plan" projesinin ayrıntıları paylaşıldı. Toplantıda, petrokimya alanında yapılacak yatırımlara yönelik ilk fizibilite çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Yeni Üretim Üniteleri ve Modernizasyon

Master Plan kapsamında, yeni petrokimya üretim üniteleri kurulacağı ve mevcut tesislerin modernizasyonu için önemli adımların atılacağı bilgisi verildi. Bu sürecin, SOCAR Türkiye'nin petrokimya odaklı büyüme stratejisinin ayrılmaz bir parçasını oluşturacağı vurgulandı.

2008'den Bu Yana 18,5 Milyar Dolar Yatırım

SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Elchin Ibadov, 2008'de faaliyete geçen şirketin bugüne kadar toplam 18,5 milyar dolar yatırım gerçekleştirdiğini duyurdu. Ibadov, Türkiye'nin en büyük dış yatırımcısı konumundaki şirketin, doğrudan ve dolaylı olarak 10 bin kişiye istihdam sağladığını belirtti.

Kapasite Artışı ve Doğal Gaz Taşımacılığı

Son yıllardaki gelişmelere değinen Ibadov, STAR Rafineri'deki ilk planlı bakım duruşunun tamamlandığını ve bunun sonucunda rafineri kapasitesinin %2,5 arttığını söyledi. Bu artışla birlikte ham petrol işleme kapasitelerinin yıllık 13 milyon tona çıktığını ifade etti.

FEED Süreci ve Proje Tamamlanma Beklentisi

SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Kanan Mirzayev, Petkim ve petrokimya sektörünün gelişimine katkı sağlayacak birçok proje üzerinde çalışıldığını açıkladı. Mirzayev, Master Plan projesine yönelik 2026 yılının sonuna kadar FEED sürecinin tamamlanmasını beklediklerini belirtti.

Bu süreçle birlikte şirket, projede nihai karar aşamasına geçebilecektir. Uzun vadede sektörde stratejik bir konum elde etmeyi hedefleyen SOCAR Türkiye, 7 milyar dolarlık yatırım planıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Almanya'da 2024'te Trafiğe Kaydedilen Otomobil Sayısı Düştü
2
New York Borsası Teknoloji Hisseleriyle Yükselişle Açıldı
3
Borsa İstanbul'da Yükseliş Devam Ediyor: BIST 100 Endeksi Günü Artışla Tamamladı
4
BIST 100 Günü Artışla Kapattı: Piyasalarda Son Durum
5
ATM'den para çekeceklere büyük şok! Gitmeden önce mutlaka öğrenin
6
SGK uzmanı kara haberi verdi! Bunu yapan emeklilere tek kuruş maaş yok!
7
Döviz Kurları Cuma ve Bugün: İstanbul ve Ankara'daki Fiyatlar

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek