SoftBank'tan Intel'e 2 milyar dolarlık yatırım: Hisse başına 23 dolar

SoftBank'tan Intel'e 2 milyar dolarlık yatırım

Anlaşma ve öne çıkan maddeler

Japonya merkezli SoftBank Group, ABD'li yarı iletken üreticisi Intel'e 2 milyar dolarlık yatırım yapmayı öngören bir anlaşma imzaladı.

Şirketlerden yapılan ortak açıklamaya göre SoftBank, Intel'in adi hisse senetleri için hisse başına 23 dolar ödeyecek.

Yatırımın amacı

Açıklamada, SoftBank'ın bu yatırımını dijital dönüşüm, bulut bilişimi ve yeni nesil altyapıyı destekleyen ileri teknolojilere erişimi hızlandırarak yapay zeka devrimini mümkün kılma konusundaki uzun vadeli vizyonuna dayandırdığı belirtildi.

CEO açıklamaları

SoftBank Group Üst Yöneticisi (CEO) Masayoshi Son, bu stratejik yatırımın ileri yarı iletken üretimi ve tedarikinin ABD'de daha da genişleyeceğine ve Intel'in bu süreçte kritik bir rol oynayacağına dair inançlarını yansıttığını ifade etti.

Intel Üst Yöneticisi (CEO) Lip-Bu Tan ise, gelişmekte olan teknoloji ve inovasyonun pek çok alanında öncü olan ve ABD'de teknoloji ile üretim liderliğini ilerletme taahhütlerini paylaşan SoftBank ile ilişkileri derinleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.