Şok marketler mutfağınızı kolaylaştıracak ürünleri 25 TL’den satışa çıkarttı! Şok 3 6 Şubat aktüel katalogu

Şok marketler mutfak işlerinde elinizi rahatlatacak bir çok ürünü indirimli şekilde satışa çıkarttı. 25 TL’den başlayan fiyatlarla silikon saplı spatula çeşitleri, Airfryer pişirme kağıdı, ahşap tepsi seti, Salta beş parça mutfak seti gibi ürünleri satışa çıkardı. Bu ürünlerin yanı sıra çocuklarına oyuncak satın almak isteyenler, banyosunu, beyaz eşyasını, küçük elektrikli ev aletlerini yenilemek isteyenler de Şok marketlere koşacak. Şok market 3 6 Şubat aktüel ürünler kataloğunda resmen yok yok. Her eve lazım bir çok ürün Şok marketlerde 3 Şubat tarihinden itibaren satışa çıkartılacak.

MUTFAĞINIZI KOLAYLAŞTIRACAK EŞYALAR UYGUN FİYATLARLA SATIŞTA

Şok marketler her eve lazım özellikle mutfağa lazım olan ürünleri indirimli şekilde satışa çıkarttı. Paylaşmış olduğu 3 6 Şubat aktüel ürünler kataloguyla sprey yağdanlık 59,95 TL, pişirme kağıdı 59,95 TL ,silikon saplı spatula çeşitleri 24,95 TL, Salta beş parça mutfak seti 129 TL, Petcom şarjörlü rende 119 TL, Onvo dijital Airfryer 2199 TL, Airfryer ızgara teli 159 TL, ahşap tepsisi seti ise 99,95 TL’ye satışta olacak. Bunların yanı sıra desenli kül tablası, bardak altlığı arayanlar da Şok marketlere koşacak.

ÇOCUĞUNA HEM UYGUN HEM KALİTELİ OYUNCAK ALMAK İSTEYENLER ŞOK MARKETLERE GİDİYOR

Çocuklarına hem kaliteli hem de uygun fiyatlı oyuncak satın almak isteyen vatandaşlar da Şok marketlerin yolunu tuttu. Şok marketlerde yerini alacak bu ürünlerin yanı sıra banyosunu yenilemek isteyenler, beyaz eşyalarını ve elektrikli küçük ev aletlerini değiştirmek isteyenler de Şok marketlerin yolunu tutacak.

Son olarak şok marketlerde Finish bulaşık makinesi tablet çeşitleri 209,90 TL’den 115 TL’ye düşecek. Şok marketlerin 3 6 Şubat 2024 aktüel katalogu kesinlikle kaçmaz.











