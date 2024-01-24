Şok'ta herkesin beklediği ürün satışa çıkartıldı! Üstelik sadece 199 TL

Şok marketler her haftada paylaşmış olduğu yeni aktüel ürünler kataloğunda birbirinden güzel ve kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla satışa çıkartıyor. 15 Ocak 31 Ocak aktüel ürünler kataloğunda ise resmen yok yok! Vatandaşlar uygun fiyatlı bu aktüel ürünler kataloğundan bir çok ürün satın alabilecek. Bunun yanı sıra bu aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken ise iki farklı ürün oldu. Vatandaşlar 199 TL'ye cam demlik, %26 indirim kampanyası ile ise 32 santimlik granit balık tavası satın alabilecek. İşte Şok marketlerin satışa çıkarmış olduğu uygun fiyatlı bu iki ürünün detayları....

900 ML’LİK CAM DEMLİK 199 TL’YE SATILIYOR

Şok marketlerin, 15 Ocak itibari ile başlatmış olduğu aktüel ürünler kataloğunda en dikkat çeken ürün 199 TL’ye 900 ml’lik cam rengi satışı oldu. Her Şok market şubesine gönderilmiş olan bu ürün, mağaza için en az bir adet stok ile sınırlandırıldı. Sizlerde 31 Ocak’a kadar raflarda yerini alacak stoklarla sınırlı bu üründen satın alabilir, artık daha sağlıklı ve kullanışlı cam demliğe geçebilirsiniz.





32 CM BALIK TAVASI %26 İNDİRİMLİ SATIŞA ÇIKARTILDI

Şok marketlerde 15 - 31 aktüel ürünler kataloğunda bir dikkat çeken diğer ürün ise %26 indirimli satışa çıkartılmış olan 32 santimlik balık tavası oldu. Normalde 299 TL satışta olan bu ürün 31 Ocak tarihine kadar 219 TL’den satılacak. %26 indirimle satışa çıkartılmış olan granit efektli balık tavasının, Şok market mağazalarında en az bir adet stok ile sınırlandırıldığının altı çizildi.



