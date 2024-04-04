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ŞOK'ta şok eden fiyat listedi! 35 TL birden indirime girdi, gören stok yapıyor!

ŞOK Market indirimleri paylaşıldı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 04.04.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 11:23
ŞOK'ta şok eden fiyat listedi! 35 TL birden indirime girdi, gören stok yapıyor!

İndirimli alışveriş yapmak isteyenler bu fırsatı kaçırırsa çok üzülür! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞOK MARKET İNDİRİM LSİTESİ

Market fiyatları günden güne artarken zincir marketlerin haftalık kampanyaları da yakından takip ediliyor. ŞOK Market 2 Nisan tarihli indirim kataloğunu paylaştı. Markette bu hafta indirimli olacak ürünler ve fiyatları şu şekilde;

şok market indirim listesi

Kablosuz Kompresör 799 TL,

Kompresör 499 TL,

500 ml Yazlık Araç Bakım Ürünleri 49,95 TL,

Oto Cam Sileceği 39,95 TL

Direksiyon Kılıfı 99,95 TL

Oto Minderi 149 TL,

4 parça Oto Paspas 299 TL,

450 ml Lastik Tamir Kiti 69,95 TL,

300 gram Çizik Alıcı Pasta Cila 39,95 TL,

Oto Güderi Büyük Boy 34,95 TL

3'lü Oto Güderi 34,95 TL

Telefon Tutucu 79,95 TL,

Vantuz Telefon Tutucu 119 TL,

Oto Kokusuz Küllük 19,95 TL

Asonic Mıknatıslı Araç Tutacağı 29,95 TL

S-link Şarj Kiti Type-C To Type C / Lightning 199 TL,

Hytech Spiral Aux Kablo 29,95 TL,

Kablosuz Kulaklık Transmitter 99,95 TL

S-link Bt240 Rgb FM Transmitter 199 TL

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