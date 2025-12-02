Söke Ovası'nda Genel Tarım Sayımı yüzde 90'a Ulaştı

Söke Ovası'nda Genel Tarım Sayımı yüzde 90'a ulaştı; TÜİK ve yerel kurumların işbirliğiyle 300'ün üzerinde veri toplanıyor, sayım 31 Aralık 2025'e dek sürecek.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 12:28
Söke Ovası'nda Genel Tarım Sayımı yüzde 90'a Ulaştı

Söke Ovası'nda Genel Tarım Sayımı yüzde 90'a Ulaştı

Aydın’ın önemli tarım merkezlerinden biri olan Söke Ovasında, Türkiye’nin en kapsamlı tarımsal envanter çalışması olarak nitelendirilen Genel Tarım Sayımı sürüyor. Yaklaşık 600 bin dekar üretim alanıyla ülke tarımında stratejik bir konuma sahip olan Söke'de sayım çalışmalarında yüzde 90 seviyesine ulaşıldı.

Sayımın Kapsamı ve Toplanan Veriler

TÜİK tarafından yürütülen çalışmada, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Söke Ziraat Odası işbirliğiyle arazi büyüklükleri, ürün desenleri, hayvancılık faaliyetleri, sulama durumu ile makine ve ekipman parkı gibi başlıklarda 300’ün üzerinde veri toplanıyor. Bitkisel ve/veya hayvansal üretim yapan tüm tarımsal işletmeler sayım kapsamına alınıyor.

Amaç, Süreç ve Çağrı

Çalışma, hem Söke tarımının mevcut durumunu ortaya koyacak hem de geleceğe yönelik planlamalara ışık tutacak. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, sayımda önemli ilerleme kaydedildiğini ve üreticilerin sürece ilgi gösterdiğini bildirdi. Sayım çalışmalarının 31 Aralık 2025 tarihine kadar devam edeceği hatırlatılarak, tüm üreticiler kayıt yaptırmaya davet edildi.

Yetkililer, sayımın tarım politikalarının daha verimli şekilde şekillendirilmesine ve destekleme programlarının doğru planlanmasına önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

GENEL TARIM SAYIMI

GENEL TARIM SAYIMI

İLGİLİ HABERLER

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli'de Tohum Bayilerinde Sertifikalı Tohum Denetimi
2
Menteşe Belediyesi'nden Yağmur Suyu Hasadı: Aylık 300 Ton Su Tasarrufu
3
Tekirdağ'da 70 Futbol Sahası Büyüklüğünde Sera Naylonu Üreticilere Dağıtıldı
4
Beypazarı'nda Mor Lahana Hasadı Sürüyor: Son Ürünler Tarladan Ankara'ya
5
Türkiye İMSAD’dan 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 26. Yılında Anma ve Uyarı
6
Almanya'da 2024'te Şirket Kurma Sayısı Artış Gösterdi
7
Faizle uğraşmak istemeyene dev hizmet! Yapı Kredi faizsiz nakit avans kampanyasına start verdi

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde