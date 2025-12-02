Söke Ovası'nda Genel Tarım Sayımı yüzde 90'a Ulaştı

Aydın’ın önemli tarım merkezlerinden biri olan Söke Ovasında, Türkiye’nin en kapsamlı tarımsal envanter çalışması olarak nitelendirilen Genel Tarım Sayımı sürüyor. Yaklaşık 600 bin dekar üretim alanıyla ülke tarımında stratejik bir konuma sahip olan Söke'de sayım çalışmalarında yüzde 90 seviyesine ulaşıldı.

Sayımın Kapsamı ve Toplanan Veriler

TÜİK tarafından yürütülen çalışmada, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Söke Ziraat Odası işbirliğiyle arazi büyüklükleri, ürün desenleri, hayvancılık faaliyetleri, sulama durumu ile makine ve ekipman parkı gibi başlıklarda 300’ün üzerinde veri toplanıyor. Bitkisel ve/veya hayvansal üretim yapan tüm tarımsal işletmeler sayım kapsamına alınıyor.

Amaç, Süreç ve Çağrı

Çalışma, hem Söke tarımının mevcut durumunu ortaya koyacak hem de geleceğe yönelik planlamalara ışık tutacak. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, sayımda önemli ilerleme kaydedildiğini ve üreticilerin sürece ilgi gösterdiğini bildirdi. Sayım çalışmalarının 31 Aralık 2025 tarihine kadar devam edeceği hatırlatılarak, tüm üreticiler kayıt yaptırmaya davet edildi.

Yetkililer, sayımın tarım politikalarının daha verimli şekilde şekillendirilmesine ve destekleme programlarının doğru planlanmasına önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

GENEL TARIM SAYIMI