SOM-J Seyir Füzesi İlk Testinde Su Üstü Hedefi Başarıyla Vurdu

SOM-J Seyir Füzesi İlk Testinde Destanı Yazdı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzesinin, su üstü bir platforma karşı yapılan ilk test atışında başarıyla hedefi vurduğunu açıkladı.

Modern Harp Ortamında Güçlü Bir Kuvvet Çarpanı

Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “SOM-J, modern harp ortamında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için etkin bir kuvvet çarpanı olacak ve uzun menzilden yüksek değerli hedeflerin etkisiz hale getirilmesini sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

Füzenin Gelişmiş Özellikleri

Kacır, füzenin özellikleri hakkında yaptığı açıklamada, “Kara ve su üstü hedefler, veri bağı ile atış sonrası kontrol, milli hava platformlarımıza uyum, kızılötesi arayıcı başlık, düşük radar görünürlüğü” gibi niteliklerin SOM-J için önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu füzenin caydırıcı gücü ve etkin taarruzuyla savunma sanayinin kritik unsurlarından biri haline geldiğini belirtti.

Güçlü İrade ve Yüksek Teknoloji

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Başkanı Haluk Görgün de SOM-J’nin başarılı test atışından bahsetti. Görgün, “Güçlü irade, yüksek teknoloji, tam isabet. Yerli ve milli mühendisliğimizle geliştirilen bu akıllı mühimmat, milletimizin azmini ve geleceğe olan inancımızı gösteriyor.” dedi.

Kabiliyet Artırımı Devam Ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada, SOM-J'nin çok sayıda özelliğe sahip yeni nesil bir seyir füzesi olduğu belirtildi. SOM-J için kabiliyet artırımı sürecinin devam ettiği ve projelerin F-35 müşteri uçağı ile uyumlu olacağı ifade edildi.

Açıklamada, SOM-J füzesi ile F-16 uçağından su üstü hedefe karşı atış testi gerçekleştirildiği vurgulandı. Bu atışta, menzil ve vuruş hassasiyeti gibi pek çok kritik parametre değerlendirildi.

SOM-J, zorlu rota ve manevra koşullarında dahi başarısını göstererek, su üstü hedefini başarıyla vurdu.