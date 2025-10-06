Avrupa borsaları negatif: Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti

Avrupa piyasaları, Fransa'da Başbakan Sebastien Lecornu'nun istifası haberi ile negatif bir seyir izliyor. Hükümetin kurulmasından saatler sonra gelen istifa haberinin ardından bölge endekslerindeki kayıplar derinleşti.

Piyasa verileri

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 düşüşle 568,3 puandan işlem görüyor. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 24.320 puanda, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,2 değer kaybıyla 9.473 puanda bulunuyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 gerilemeyle 43.010 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 azalışla 15.533 puana düştü. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 1,7 kayıpla 7.943 puan seviyesinde seyrediyor.

Jeopolitik ve siyasi riskler

Bölgede, Rusya'nın geçen haftalarda yaptığı hava sahası ihlalleri jeopolitik gerilimi artırırken, Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin gelişmeler ve yeni yaptırım adımları haber akışının ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Fransa cephesinde, François Bayrou hükümetinin Ulusal Meclis'ten güvenoyu alamayarak düşmesinin ardından 9 Eylül'de başbakan olarak atanan Sebastien Lecornu, yeni hükümeti kurmasının ardından saatler içinde istifa etti. Analistler, ülkede politik istikrara yönelik endişelerin ve kamu harcamalarına dair kaygıların risk iştahını olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Merkez bankaları ve veri takvimi yatırımcı odağında

Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağında. Lagarde, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu Ekonomi ve Para İşleri Komitesi'nde (ECON) konuşacak; Bailey ise İskoçya'da düzenlenen Küresel Yatırım Zirvesi'nin açılışında konuşma yapacak.

Merkez bankası başkanlarının açıklamalarının yanı sıra bugün Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi, perakende satış verileri ve süregelen politik gelişmeler yakından takip edilecek.