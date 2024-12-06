DOLAR
34,75 -0,28%
EURO
36,79 -0,19%
ALTIN
2.944,19 -0,38%
BITCOIN
3.354.102,1 2,62%

SPK'dan Açığa Satış Yasağına Tarih ve Yeni Halka Arz Onayları

SPK, açığa satış yasağını 2 Ocak 2025'te BIST 50'de kaldırdığını duyurdu. İki şirketin halka arzı onaylandı.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 00:40
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 00:40
SPK'dan Açığa Satış Yasağına Tarih ve Yeni Halka Arz Onayları

SPK'dan Kritik Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında uygulanan açığa satış yasağının 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren Borsa İstanbul AŞ tarafından ilan edilen BIST 50 endeksinde yer alan pay piyasaları ile sınırlı olarak kaldırılacağını duyurdu.

Yeni Halka Arz Onayları

SPK'nın haftalık bülteninde, kurul iki şirketin ilk halka arzına onay verdi. Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret AŞ ile Sümer Varlık Yönetimi AŞ'nin halka arzları onaylandı.

İdari Para Cezaları

Kurul ayrıca birkaç kuruluşa idari para cezası vermiştir. PineBridge Eurasia Financial Investments SARL'a 155 bin 567 lira, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 20 milyon 6 bin 514,18 lira, Nurol Portföy Yönetimi AŞ'ye 986 bin 45,88 lira, Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'ye ise 116 bin 741 lira ceza kesilmiştir.

Yurt Dışına Erişim Engeli

Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen 42 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemler yapılmasına karar verilmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Konum paylaşanlara vergi şoku! Bakanlığa başvurmayana binlerce lira ceza gelecek

İş Bankası’ndan Çifte Kazanç: 25.500 TL Nakit İmkanı

Halkbank Açıkladı! Rekor Promosyon Ödemesi Duyurdu

Engelli aylığı, SED, yaşlı aylığı... Arka plandan o zam gizli kapaklı geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD'nin Elektrik Talebinde Büyük Artış: Yüzde 16 Tahmini
2
SPK'dan Açığa Satış Yasağına Tarih ve Yeni Halka Arz Onayları
3
Eli Lilly, Wisconsin'deki Üretim Tesisine 3 Milyar Dolar Yatırım Yapacak
4
Fitch, Küresel Ekonomik Büyüme Tahminlerini Yükseltti
5
Avrupa Borsaları Bankacılık Hisseleriyle Yükselişte
6
BDDK'dan Cep Telefonu Alımına Yeni Kredi Düzenlemesi
7
BDDK'dan Enflasyon Muhasebesi Uygulamasına İlişkin Önemli Açıklama

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Çalışan ve İşveren Arasında Ayrım Olmayacak

500.000 TL kredide faizler şaştı kaldı! 12 ay vadede sıfır faizle veriliyor

İş Bankası’ndan Çifte Kazanç: 25.500 TL Nakit İmkanı

Emekliye taze müjde! 5 yıldızlı otellerden bedava kış tatili kararı! Binlerce liranız cebinizde kalacak

Konum paylaşanlara vergi şoku! Bakanlığa başvurmayana binlerce lira ceza gelecek

Halkbank Açıkladı! Rekor Promosyon Ödemesi Duyurdu

Akaryakıtın litre başına dev indirim! Bu sabah pompaya bakan şoku yaşadı

DenizBank'tan Fatura Desteği: 750 TL'ye Kadar Cashback Fırsatı

Engelli aylığı, SED, yaşlı aylığı... Arka plandan o zam gizli kapaklı geliyor