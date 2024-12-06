SPK'dan Açığa Satış Yasağına Tarih ve Yeni Halka Arz Onayları

SPK'dan Kritik Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında uygulanan açığa satış yasağının 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren Borsa İstanbul AŞ tarafından ilan edilen BIST 50 endeksinde yer alan pay piyasaları ile sınırlı olarak kaldırılacağını duyurdu.

Yeni Halka Arz Onayları

SPK'nın haftalık bülteninde, kurul iki şirketin ilk halka arzına onay verdi. Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret AŞ ile Sümer Varlık Yönetimi AŞ'nin halka arzları onaylandı.

İdari Para Cezaları

Kurul ayrıca birkaç kuruluşa idari para cezası vermiştir. PineBridge Eurasia Financial Investments SARL'a 155 bin 567 lira, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 20 milyon 6 bin 514,18 lira, Nurol Portföy Yönetimi AŞ'ye 986 bin 45,88 lira, Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'ye ise 116 bin 741 lira ceza kesilmiştir.

Yurt Dışına Erişim Engeli

Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen 42 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemler yapılmasına karar verilmiştir.